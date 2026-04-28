Η Eleven Blue Events ανακυκλώνει μετάλλια συνολικού βάρους πέραν του ενάμιση τόνου από τις διοργανώσεις της

Τα μετάλλια θα παραδοθούν σε τοπικό σιδερά της Λεμεσού για ανακύκλωση, αποκτώντας νέα αξία μέσα από μια διαδικασία που ενισχύει την κυκλική διαχείριση υλικών και υπογραμμίζει τη σημασία της επαναξιοποίησης πόρων, ακόμη και σε δράσεις με έντονο συμβολισμό, όπως οι μαραθώνιοι...

Η Eleven Blue Events, διοργανώτρια του XM Μαραθωνίου Λεμεσού, του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας και του Τράπεζα Κύπρου Μαραθωνίου Λευκωσίας, υλοποιεί μια ουσιαστική δράση βιωσιμότητας, προχωρώντας στην ανακύκλωση μεταλλίων συνολικού βάρους 1.650 κιλών από τις τρεις διοργανώσεις της.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειών κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας της εταιρείας, η οποία επενδύει σταθερά σε πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διοργανώσεών της και στην ενίσχυση μιας πιο υπεύθυνης κουλτούρας στον χώρο του αθλητισμού και των μεγάλων εκδηλώσεων.

Τα μετάλλια θα παραδοθούν σε τοπικό σιδερά της Λεμεσού για ανακύκλωση, αποκτώντας νέα αξία μέσα από μια διαδικασία που ενισχύει την κυκλική διαχείριση υλικών και υπογραμμίζει τη σημασία της επαναξιοποίησης πόρων, ακόμη και σε δράσεις με έντονο συμβολισμό, όπως οι μαραθώνιοι.

Τη σημασία της πρωτοβουλίας ενισχύει η στήριξη των χορηγών βιωσιμότητας του XM Μαραθωνίου Λεμεσού και του Radisson Blu Διεθνούς Μαραθωνίου Λάρνακας, Muskita Aluminium Industries και Bioland Energy Group, αντίστοιχα. Η εμπλοκή τους στη δράση αναδεικνύει τη σημασία των στρατηγικών συνεργειών για την προώθηση πιο υπεύθυνων και βιώσιμων πρακτικών στον αθλητισμό και ευρύτερα στην κοινωνία.

Σε δήλωσή της, η Marketing Manager της Muskita Aluminium Industries, Άννα Μουσκή, ανέφερε ότι «η εταιρεία, συνεχίζοντας τη διαχρονική της στήριξη στη δρομική κοινότητα, συμμετείχε και φέτος στον ΧΜ Μαραθώνιο Λεμεσού διατηρώντας, πέραν από τη χορηγία του ημιμαραθωνίου, τον ρόλο του χορηγού βιωσιμότητας μέσω της πρωτοβουλίας GO BLUE by Muskita». «Η ίδια πρωτοβουλία», προσέθεσε, «υλοποιείται μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως η ανακύκλωση μεταλλίων και πλαστικών, η εκπαίδευση εθελοντών, οι paper-free εγγραφές και η μεταφορά δρομέων με λεωφορεία για μείωση της χρήσης αυτοκινήτων, ενισχύοντας παράλληλα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων».

Από την πλευρά της Eleven Blue Events, ο Ανδρέας Σπύρου, Business Development Director, δήλωσε ότι «η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μια περιστασιακή πρωτοβουλία, αλλά μια σταθερή δέσμευση που διατρέχει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας». Όπως τόνισε, «εδώ και χρόνια η Eleven Blue Events σχεδιάζει και υλοποιεί οργανωμένα προγράμματα ανακύκλωσης και υπεύθυνης διαχείρισης υλικών, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διοργανώσεών της». «Μέσα από αυτή τη συστηματική προσέγγιση, η εταιρεία επιδιώκει όχι μόνο να λειτουργεί πιο υπεύθυνα, αλλά και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης κουλτούρας στον χώρο των events», κατέληξε.

Μέσα από την ανακύκλωση των μεταλλίων, η Eleven Blue Events  κάνει ακόμη ένα πρακτικό βήμα προς μια πιο υπεύθυνη διαχείριση υλικών, με θετικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον όσο και στην τοπική κοινωνία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

