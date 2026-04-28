Με 85% και στήριξη όλων των κομμάτων εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027 διαδραμάτισε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ/ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα

Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027 διαδραμάτισε ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ/ΕΛΚ Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ως εισηγητής του φακέλου που εγκρίθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 από την Επιτροπή Προϋπολογισμών με ποσοστό 85% και τη στήριξη όλων των πολιτικών ομάδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ευρωβουλευτή, πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σημαντικό φάκελο, καθώς αφορά τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργίας του ίδιου του Κοινοβουλίου. Η ευρεία αυτή στήριξη αποτυπώνει ισχυρή πολιτική σύγκλιση και αναδεικνύει τη σημασία ενός προϋπολογισμού που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και ενισχύει τον θεσμικό ρόλο του σώματος.

Ο κ. Χατζηπαντέλα είχε την ευθύνη για την ανάλυση των δαπανών, τη διαμόρφωση των πολιτικών προτεραιοτήτων και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, η οποία καθορίζει την κατανομή των πόρων για το 2027. Το συνολικό ύψος των εκτιμήσεων ανέρχεται σε 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο του προϋπολογισμού βρίσκονται η ενίσχυση των βασικών λειτουργιών, η κυβερνοασφάλεια, καθώς και η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, πραγματοποιήθηκαν εντατικές διαβουλεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές των πολιτικών ομάδων, με στόχο τη διαμόρφωση συναινέσεων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, ο κ. Χατζηπαντέλα έχει οριστεί εισηγητής και για τον προϋπολογισμό των «Άλλων Τμημάτων» για το 2027, δηλαδή του διοικητικού προϋπολογισμού των λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Ευρωβουλευτής δήλωσε ότι «ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2027 αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή: επενδύουμε σε ένα ισχυρό, σύγχρονο και ανθεκτικό Κοινοβούλιο, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και στις προκλήσεις της εποχής.»

Μετά την έγκριση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, οι εκτιμήσεις θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Πέμπτη 30 Απριλίου και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027.

 

