Κόουλ Άλεν: Από gamer κατηγορούμενος για απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ - Οι αναρτήσεις, οι θεωρίες συνωμοσίας και το ψευδώνυμο

Φως στο προφίλ και τη δράση του 31χρονου Κόουλ Τόμας Άλεν, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών στον Λευκό Οίκο ρίχνουν οι αναρτήσεις στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποτυπώνουν τη σταδιακή μετάβαση από σχόλια για video games σε έντονα πολιτικά και επιθετικά μηνύματα.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNNi, ο ύποπτος διατηρούσε δύο λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους οποίους φέρεται να προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε ολοένα και πιο ακραίες πολιτικές τοποθετήσεις, φτάνοντας στο σημείο να συγκρίνει τον Τραμπ με τον Αδόλφο Χίτλερ και να ενθαρρύνει επικριτές της κυβέρνησης να αγοράσουν όπλα.

Οι αναρτήσεις αυτές αντανακλούν επίσης τα επιχειρήματα που περιείχε ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο Άλεν σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση, στο οποίο περιγράφονταν ένα σχέδιο για την επίθεση εναντίον αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ και εκφραζόταν οργή για τις ενέργειές τους.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι αναρτήσεις αυτές, καθώς και πληροφορίες που συλλέχθηκαν από διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν τις τελευταίες ημέρες, καταδεικνύουν την εχθρότητα του Άλεν προς τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, όπως ανέφεραν στο CNNi πηγές που είναι εξοικειωμένες με την έρευνα.

Από τα video games στη ριζοσπαστικοποίηση

Οι αναρτήσεις του Άλεν δείχνουν μια σαφή μεταστροφή. Το 2022, ο λογαριασμός του στην πλατφόρμα X περιείχε κυρίως περιεχόμενο για video games, με προτροπές προς χρήστες να επισκεφθούν το κανάλι του στο YouTube, όπου δημοσίευε βίντεο για το παιχνίδι Super Smash Bros.

Ωστόσο, μέχρι το 2024, οι δημοσιεύσεις του είχαν αποκτήσει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Αναδημοσίευε συχνά περιεχόμενο που συνέκρινε τον Τραμπ με τον Χίτλερ, ενώ υιοθετούσε θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι η απόπειρα δολοφονίας του προέδρου στην Πενσιλβάνια θα μπορούσε να ήταν σκηνοθετημένη.

Οι αναρτήσεις αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, ευθυγραμμίζονται με μήνυμα που φέρεται να είχε στείλει ο ίδιος σε συγγενικά του πρόσωπα πριν από την επίθεση, στο οποίο περιέγραφε σχέδιο στοχοποίησης αξιωματούχων της κυβέρνησης και εξέφραζε οργή για τις πολιτικές τους.

Στο μήνυμα που ο Άλεν φέρεται να έστειλε σε μέλη της οικογένειάς του, υπέγραψε με το ψευδώνυμο «coldForce».

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε στο CNNi ότι ο Άλεν χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «CForce3000» στον λογαριασμό του στο X. Ο λογαριασμός έχει πλέον απενεργοποιηθεί, αλλά το CNNι εξέτασε περισσότερες από 4.000 αναρτήσεις που έχουν αποθηκευτεί στο Wayback Machine του Internet Archive.

Το CNNι εξέτασε επίσης περισσότερες από 700 αρχειοθετημένες αναρτήσεις από τον λογαριασμό @coldforce.bsky.social στο κοινωνικό δίκτυο Bluesky, ο οποίος έχει πλέον απενεργοποιηθεί. Ο λογαριασμός αυτός φαίνεται επίσης να ανήκει στον Άλεν, με βάση τα βιογραφικά στοιχεία που δημοσίευσε και τα οποία ταιριάζουν με τη ζωή του Άλεν, καθώς και το παρόμοιο όνομα χρήστη και το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X.

Ο Άλεν φαίνεται ότι άρχισε να δημοσιεύει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Bluesky τον Φεβρουάριο του 2025, λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Ο λογαριασμός αυτός επέκρινε συχνά τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ και εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι πιο ισχυρές προσωπικότητες δεν αναλάμβαναν δράση εναντίον του προέδρου.

«Η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο»

Σε μεταγενέστερες αναρτήσεις, ο Άλεν φαίνεται να υποστηρίζει την οπλοκατοχή, γράφοντας χαρακτηριστικά τον Δεκέμβριο του 2025 ότι «η καλύτερη στιγμή για να αγοράσεις όπλο ήταν πριν από μέρες – η δεύτερη καλύτερη είναι σήμερα».

Στο μικροσκόπιο των αρχών οι διασυνδέσεις του

Οι ερευνητές εξετάζουν το σύνολο της διαδικτυακής δραστηριότητας του Άλεν, καθώς και δεδομένα από ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να αποσαφηνίσουν το εύρος των κινήτρων του.

Παράλληλα, διερευνάται πιθανή σύνδεσή του με ομάδες της αριστεράς, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει συγκεκριμένα ευρήματα.

Η εικόνα που προκύπτει από τα social media έρχεται σε αντίθεση με την καθημερινή του παρουσία. Ο Άλεν εργαζόταν ως μερικής απασχόλησης εκπαιδευτικός σε μαθητές λυκείου στην περιοχή Τόρανς της Καλιφόρνιας.

Μέλη της τοπικής κοινότητας και μαθητές που είχαν συνεργαστεί μαζί του εμφανίζονται σοκαρισμένοι από τη σύλληψή του, περιγράφοντάς τον ως ευφυή και ήρεμο άνθρωπο.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο κατηγορούμενος άσκησε το δικαίωμα σιωπής μετά τη σύλληψή του, ενώ κατά την παρουσία του στο δικαστήριο εμφανίστηκε ανέκφραστος.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης, κατά την οποία φέρεται να διέσπασε φράγμα ασφαλείας και να επιχείρησε να πυροβολήσει τον πρόεδρο.

Παραμένει ασαφές πόσοι πυροβολισμοί σημειώθηκαν και αν κάποια από τις σφαίρες του έπληξε πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, με τα αποτελέσματα των βαλλιστικών εξετάσεων να αναμένονται.

Δεν αποκλείεται η απαγγελία επιπλέον κατηγοριών σε βάρος του, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: cnn.gr