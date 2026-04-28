Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Επίσκεψη Ευρωπαίων Επιτρόπων στο Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς υποδέχθηκε  σήμερα Ευρωπαίους Επιτρόπους στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής τους στην Κύπρο, ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί, όπου οι αξιωματούχοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια ναυτική ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχρονική σχέση της περιοχής με τη θάλασσα.

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την εκτίμησή τους για την ποιότητα και τη μοναδικότητα του μουσείου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας των τοπικών κοινωνιών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τους φιλοξενούμενους να αναχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις, τόσο από το μουσείο όσο και από τη φιλοξενία της περιοχής.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την επίσκεψη και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ενίσχυση της πολιτιστικής προβολής και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα