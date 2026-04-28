ΔΕΠΥ: Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση στα παιδιά

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) χρόνια πριν από την επίσημη διάγνωση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η ΔΕΠΥ είναι μία από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές, που επηρεάζει περίπου το 8% των παιδιών και εφήβων. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα.

Ωστόσο, πολλά παιδιά παραμένουν αδιάγνωστα για χρόνια, χάνοντας την ευκαιρία για έγκαιρη υποστήριξη, ακόμη κι όταν τα προειδοποιητικά σημάδια είναι ήδη παρόντα.

Σε νέα μελέτη του Duke Health, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύουν τακτικά ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία και να εκτιμούν την πιθανότητα ενός παιδιού να αναπτύξει ΔΕΠΥ, πολύ πριν από μια τυπική διάγνωση.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Mental Health, δείχνουν ότι μοτίβα κρυμμένα σε καθημερινά ιατρικά δεδομένα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους γιατρούς να εντοπίζουν παιδιά που χρειάζονται έγκαιρη αξιολόγηση και παρακολούθηση.

«Έχουμε αυτή την απίστευτα πλούσια πηγή πληροφοριών στα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία», δήλωσε ο Έλιοτ Χιλ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και επιστήμονας δεδομένων στο Τμήμα Βιοστατιστικής και Βιοπληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Duke University.

«Η ιδέα ήταν να δούμε αν μοτίβα μέσα σε αυτά τα δεδομένα μπορούν να μας βοηθήσουν να προβλέψουμε ποια παιδιά θα διαγνωστούν αργότερα με ΔΕΠΥ, πολύ πριν συμβεί αυτή η διάγνωση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πώς προβλέπει ο αλγόριθμος τον κίνδυνο και πόσο ακριβής είναι;

Οι ερευνητές ανέλυσαν ιατρικά αρχεία περισσότερων από 140.000 παιδιών, τόσο με όσο και χωρίς ΔΕΠΥ, εκπαιδεύοντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης να αναγνωρίζει μοτίβα από τη γέννηση έως την πρώιμη παιδική ηλικία.

Το σύστημα έμαθε να εντοπίζει συνδυασμούς αναπτυξιακών, συμπεριφορικών και κλινικών συμβάντων που συχνά εμφανίζονται χρόνια πριν από τη διάγνωση.

Η ακρίβειά του ήταν υψηλή στην εκτίμηση κινδύνου για παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω, με σταθερά αποτελέσματα ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα ή ασφαλιστική κάλυψη.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νωρίτερη διάγνωση και υποστήριξη, κάτι που συνδέεται με καλύτερες σχολικές, κοινωνικές και υγειονομικές επιδόσεις.

«Τα παιδιά με ΔΕΠΥ μπορεί να δυσκολεύονται πολύ όταν οι ανάγκες τους δεν αναγνωρίζονται και δεν υπάρχουν κατάλληλες υποστηρικτικές δομές», δήλωσε η Ναόμι Ντέιβις, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχιατρικής και Επιστημών Συμπεριφοράς και μία από τις συγγραφείς της μελέτης. «Η έγκαιρη και τεκμηριωμένη παρέμβαση είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων τους και τη μελλοντική τους εξέλιξη».

Μπορεί να αντικαταστήσει τους γιατρούς;

Οι ερευνητές τονίζουν ότι το εργαλείο δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τους γιατρούς ούτε να δώσει οριστική διάγνωση.

«Αυτό δεν είναι ένας γιατρός τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Μάθιου Ένγκελχαρντ από το Duke. «Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους κλινικούς γιατρούς να κατευθύνουν καλύτερα τον χρόνο και τους πόρους τους, ώστε τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια να μη μένουν χωρίς φροντίδα ή να περιμένουν χρόνια για απαντήσεις».

Η ομάδα σημείωσε επίσης ότι παρόμοιες προσεγγίσεις με τεχνητή νοημοσύνη εξετάζονται για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων και των αιτιών ψυχικών διαταραχών στους εφήβους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), τα συχνά συμπτώματα της ΔΕΠΥ σε παιδιά περιλαμβάνουν εύκολη διάσπαση προσοχής, δυσκολία στην ακρόαση, λησμοσύνη καθημερινών υποχρεώσεων και έντονη κινητικότητα, όπως ανησυχία ή συνεχές κούνημα χεριών και ποδιών.

Πιστεύεται επίσης ότι η διαταραχή δεν διαγιγνώσκεται επαρκώς στα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια, εν μέρει επειδή τα κορίτσια είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν συμπτώματα απροσεξίας, τα οποία μπορεί να είναι πιο δύσκολο να εντοπιστούν.

Πηγή: lifo με πληροφορίες από euronews.com