Σύνδεσμος Τραπεζών: Περισσότερη εξωστρέφεια με επικοινωνία και συνέργειες με κοινωνικούς, επιχειρηματικούς φορείς και πολιτεία

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην οικοδόμηση ουσιαστικών σχέσεων με το κοινωνικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας, στοχεύει ο Σύνδεσμος Τραπεζών μέσω της νέας στρατηγικής του, η οποία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο προγεύματος εργασίας με δημοσιογράφους.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, Μάριος Σκανδάλης, ανέπτυξε το πλάνο δράσης του οργανισμού, αναφέροντας ότι ο Σύνδεσμος προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο δραστηριοτήτων.

Διεύρυνση του ρόλου και στρατηγική επιδραστικότητας

Η νέα προσέγγιση του Συνδέσμου αποσκοπεί σε έναν πιο ενεργό και επιδραστικό ρόλο, μέσα από τον διάλογο και την προληπτική ανάπτυξη συνεργειών. Στόχος είναι ο Σύνδεσμος να αποτελεί έναν αξιόπιστο συνομιλητή που αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς και της κοινωνίας και πάνω από όλα, λαμβάνει δράση!

«Ο Σύνδεσμος Τραπεζών, έχοντας ως βάση την πολυετή προσφορά του, προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο δραστηριοτήτων. Η πρόθεσή μας είναι σαφής: θέλουμε έναν οργανισμό πιο ανοικτό, που να επιζητά τις συνέργειες με όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους», σημείωσε ο κ. Σκανδάλης.

Προτεραιότητα στις Συνεργασίες και τον Κοινωνικό Διάλογο

Η παρουσίαση εστίασε στην ανάγκη για μια πολυεπίπεδη δράση που υπερβαίνει τα στενά τραπεζικά όρια και επεκτείνεται σε:

·Συνεργασία με την Πολιτεία: Έμπρακτη στήριξη στο έργο της Πολιτείας για ενδυνάμωση της οικονομίας και διατήρηση καλής φήμης, καθιστώντας το Σύνδεσμο ως ένα από τους πιο έμπιστους και αποτελεσματικούς συνεργάτες της.

·Συνεργασίες με Φορείς: Στενότερη επαφή με επιχειρηματικούς και κοινωνικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών στόχων και πρωτοβουλιών

· Ανοικτό Δίαυλο Επικοινωνίας με την Κοινωνία: Ενδυνάμωση των σχέσεων με δανειολήπτες, συνταξιούχους, νέους, καταναλωτές και άλλες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη διαφάνεια και την αμοιβαία κατανόηση, καθιστώντας το Σύνδεσμο ως παράγοντα ενεργοποίησης των στόχων της κοινωνίας.