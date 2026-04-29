Μειωμένη κατά 2,4% η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Μικρή μείωση παρουσίασε τον Φεβρουάριο, η βιομηχανική παραγωγή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 έφθασε στις 108,4 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 2,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε μείωση της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Μείωση καταγράφηκε επίσης στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-12,7%) και των μεταλλείων και λατομείων (-2,1%). Θετική μεταβολή σημειώθηκε στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (+4,7%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (+5,5%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+3,3%) και βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (+2,4%).

Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (-8,0%), κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (-7,4%) και παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-5,4%).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

