Ακόμα να εκκενωθεί η πολυκατοικία στην Γερμασόγεια - Άλλα στη θεωρία άλλα στην πράξη για τις εκκενώσεις

Σχεδόν τρεις βδομάδες μετά από την τραγωδία της Λεμεσού, που στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας, και μπορεί να λέχθηκαν πάρα πολλά, όμως η βασική αδυναμία παραμένει. Ο τρόπος λειτουργίας του κράτους, των νόμων και των θεσμών του δεν μπορεί σήμερα να λύσει με άμεσες διαδικασίες το σοβαρό πρόβλημα των επικίνδυνων οικοδομών. Στην πράξη και παρά τις δηλώσεις ότι «υπάρχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία», χρειάζεται σημαντικός δρόμος για να έχουμε αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πολυκατοικία Seagate στη Γερμασόγεια, η οποία -υποτίθεται- θα έπρεπε να εκκενωθεί από την προηγούμενη Δευτέρα αλλά μέχρι σήμερα παραμένει γεμάτη χωρίς να ξέρουμε πότε και αν θα γίνει τελικά εκκένωσή της.

Συγκεκριμένα, ο «Π» αποτάθηκε στους αρμοδίους προκειμένου να διαπιστώσουμε πού ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία και πώς εφαρμόζεται στην πράξη η νομοθεσία. Επί της ουσίας, μέχρι τώρα έχουν γίνει ελάχιστα, με τον ΕΟΑ να αναγνωρίζει την ανάγκη άμεσης εκκένωσης αλλά ταυτόχρονα να έχει δεμένα τα χέρια. Στην εν λόγω πολυκατοικία, τοποθετήθηκε σήμανση ότι είναι επικίνδυνη οικοδομή και ταυτόχρονα ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι ότι θα πρέπει να την εγκαταλείψουν εντός τριών ημερών. Η επιστολή «έφυγε» από τον ΕΟΑ στις 17/04 και η διορία ήταν μέχρι τις 20/04 τα μεσάνυχτα. Μέχρι σήμερα φαίνεται ότι δεν την εγκατέλειψε κανείς.

Από εκεί και πέρα, ο ΕΟΑ, με τη λήξη της προθεσμίας, έδωσε την υπόθεση σε γνωστό γραφείο της Λεμεσού προκειμένου να «τρέξει» τις διαδικασίες για έκδοση διατάγματος εκκένωσης. Το δικηγορικό γραφείο ακόμα μελετά τον φάκελο της υπόθεσης για να καταχωρίσει, όπως μας είπαν, με τον σωστό τρόπο και περιεχόμενο το εν λόγω διάταγμα. Ταυτόχρονα ο ΕΟΑ εντόπισε μέσω Κτηματολογίου τις διευθύνσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων οι οποίοι θα κληθούν και αυτοί ενώπιον του δικαστηρίου αφού δεν μπορεί να εκδοθεί διάταγμα μονομερώς.

Ενώπιον του δικαστηρίου, οι δικηγόροι που τους ανατέθηκε η υπόθεση θα στηρίξουν την επιχειρηματολογία τους στις τεχνικές εκθέσεις του μηχανικών του ΕΟΑ οι οποίες είναι μελέτες εκ όψεως και όχι στατικές μελέτες, αφού για να γίνει στατική μελέτη χρειάζεται χρόνος, συναίνεση του ιδιοκτήτη και δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Με τα νομικά αυτά «όπλα» στη φαρέτρα του, ο ΕΟΑ -διαμέσου των δικηγόρων- θα πρέπει να πείσει το δικαστήριο για εκκένωση της πολυκατοικίας. Σημαντικός παράγοντας είναι ότι στην εν λόγω πολυκατοικία δραστηριοποιούνται στο ισόγειο και αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες επηρεάζονται άμεσα.

Όλα τα πιο πάνω υπολογίζεται να θέλουν περίπου ακόμα μία βδομάδα για να ετοιμαστούν και από εκεί και πέρα είναι θέμα δικαστηρίου να αποφασίσει αν και εφόσον θα εκδώσει το διάταγμα σε μία μόνο δικάσιμο ή αν θα χρειαστούν περαιτέρω εμφανίσεις που θα ορίζονται αναλόγως. Συμπερασματικά, διαφαίνεται ότι άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη, ακόμα και σε μία υπόθεση που λέχθηκαν τόσα πολλά. Εργαλεία τελικά μπορεί να υπάρχουν αλλά η άμεση ενεργοποίησή τους μοιάζει αδύνατη.