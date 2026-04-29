Γιορτή στο Λονδίνο για τα 100 χρόνια της Κατίνας Χρυσοστόμου – Ευχές από τον Βασιλιά Κάρολο

Τα 100ά της γενέθλια γιόρτασε η Κατίνα Χρυσοστόμου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον χώρο φροντίδας όπου διαμένει στο Φίντσλεϊ του Λονδίνου, παρουσία συγγενών και φίλων, σύμφωνα με την εφημερίδα Παροικιακή.

Η Κατίνα Χρυσοστόμου γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1926 στο Ριζοκάρπασο της Κύπρου και μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1947. Στα πρώτα της χρόνια στη χώρα, έμαθε αγγλικά μόνη της, αξιοποιώντας το ραδιόφωνο και τις επιγραφές στους δρόμους.

Απέκτησε δύο κόρες, την Άννα, σήμερα 70 ετών, και την Ελεάνα, η οποία απεβίωσε το 2005. Σήμερα έχει τέσσερα εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Κατά τη διάρκεια της ζωής της υπήρξε δραστήριο μέλος της παροικιακής κοινότητας και συμμετείχε ενεργά στον Σύνδεσμο Ριζοκαρπασιτών. Όπως αναφέρουν συγγενείς της, διατηρεί μέχρι σήμερα θετική στάση και κοινωνική παρουσία.

Η εκδήλωση για τα γενέθλιά της πραγματοποιήθηκε στον κήπο του οίκου ευγηρίας, όπου η ίδια είχε την ευκαιρία να συναντήσει αγαπημένα της πρόσωπα και να γιορτάσει μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απόλαυσε το γεύμα και την τούρτα γενεθλίων, ενώ ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η παραλαβή ευχετήριας κάρτας από τον Βασιλιά Κάρολο.

Η Κατίνα Χρυσοστόμου συνεχίζει να διαμένει στον ίδιο χώρο φροντίδας, όπου, σύμφωνα με την οικογένειά της, έχει προσαρμοστεί πλήρως και διατηρεί ενεργή καθημερινότητα.