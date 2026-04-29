Ημερίδα στο Νεάπολις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου

Η ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, καθώς και οι προσπάθειες επαναπατρισμού αρχαιοτήτων και διάσωσης μνημείων στα κατεχόμενα, βρέθηκαν στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις στην Πάφο .

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα του και κήρυξε την έναρξη των εργασιών, εξέφρασε τη χαρά του για τη διοργάνωση ημερίδας με αντικείμενο την πολιτιστική κληρονομιά. Τόνισε ότι αποτελεί ευθύνη όλων η προστασία της, καθώς συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, επισημαίνοντας ότι ο κυπριακός ελληνισμός παραμένει στον τόπο του εδώ και 3.500 χρόνια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για τον εντοπισμό και τον επαναπατρισμό πολιτιστικών αντικειμένων από το εξωτερικό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα μνημεία και τα κτήρια στις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία,όπως ανέφερε, φθείρονται, αλλάζουν χρήση ή επιχειρείται η καταστροφή τους, με στόχο την αλλοίωση του ελληνικού και χριστιανικού χαρακτήρα του τόπου.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Παντελής Σκλιάς, χαρακτήρισε την εκδήλωση ιδιαίτερα σημαντική, σημειώνοντας ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποτελεί μόνο στοιχείο μνήμης και τιμής, αλλά και βασική προϋπόθεση της ιστορικής συνέχειας. Όπως είπε, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο και στην προσπάθεια ανάδειξης και διατήρησης των ιστορικών αξιών.

Η ημερίδα με τίτλο «Σύληση, Διάσωση και Διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου» διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών και την Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στόχος της ήταν η ανάδειξη των προσπαθειών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα μετά το 1974, καθώς και η ενίσχυση της επιστημονικής και θεσμικής συνεργασίας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε θεματικές ενότητες και φωτογραφική έκθεση με μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους από τις κατεχόμενες περιοχές, ενώ η εκδήλωση απευθυνόταν σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό.

Πραγματοποιήθηκε από τις 15:00 έως τις 19:30 στο Αμφιθέατρο «Κερύνεια». Στην ημερίδα συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες και θεσμικοί εκπρόσωποι, μεταξύ των οποίων ο Επίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος, η Δρ Ευτυχία Αναστοπούλου, η Δρ Σωτηρούλα Βασιλείου από το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, η Κλεοπάτρα Ευσταθίου από το CEDEFOP και ο Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Ακόμη η Αγγελική Καραπάνου, Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, ο Δρ Γεώργιος Παυλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος,ο Ταγματάρχης Δικαστικού Σώματος της Εθνικής Φρουράς, Κωνσταντίνος Χαϊλής, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικών Θεμάτων του Υπουργείου Άμυνας, η Δρ Αικατερίνη Χατζηστυλλή, Διευθύντρια της Universitas Foundation, ο Δρ Χαράλαμπος Χοτζάκογλου, Διευθυντής του Βήματος Θρησκειών και Πολιτισμών της Ιεράς Μονής Κύκκου και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών.

Την ευθύνη της διοργάνωσης και την προεδρία της επιστημονικής επιτροπής είχε η Δρ Κατερίνα Παπαζαχαρία, με τη συμμετοχή των Δρ Ελένης Γαβριήλ και Δρ Ζακίας Άκρα.