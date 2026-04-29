Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Κράτος Μαφία»: Παραδίδεται το πόρισμα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Στην Αρχή κατά της Διαφθοράς θα συσταθεί ειδική ομάδα για τη μελέτη του πορίσματος που αφορά τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη εναντίον του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Η ανακοίνωση με τα βασικά ευρήματα της έρευνας και το κατά πόσο οι καταγγελίες κρίνονται βάσιμες ή όχι αναμένεται να εκδοθεί μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Οι τέσσερις λειτουργοί επιθεώρησης που ανέλαβαν να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, τους οποίους ο Μακάριος Δρουσιώτης καταλογίζει στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία», αναμένεται εντός των επόμενων 24 ωρών — ενδεχομένως και αύριο — να παραδώσουν το πόρισμά τους στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. Το πόρισμα εκτιμάται ότι θα είναι ογκοδέστατο και, με την παράδοσή του, θα συσταθεί ειδική ομάδα που θα αναλάβει τη μελέτη και αξιολόγησή του.

Στις 20 του μήνα συμπληρώθηκαν ακριβώς δύο χρόνια και δύο μήνες από την έναρξη της έρευνας, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει σε κόστος το €1 εκατ.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναμένεται να εκδώσει, αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωση στην οποία θα παρατίθενται αναλυτικά τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, καθώς και κατά πόσο θεωρεί ότι προκύπτουν ή όχι ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Πάντως, ο Νίκος Αναστασιάδης θεωρεί ότι έχει απαντήσει στους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που του αποδίδονται στο «Κράτος Μαφία», μέσω της κυκλοφορίας του βιβλίου του «Ο Συκοφάντης». Με τον τίτλο αυτόν, αναφέρεται σαφώς στον Μακάριο Δρουσιώτη, από τον οποίο αξιώνει, μέσω της δικαστικής οδού, αποζημιώσεις ύψους €2 εκατ. για δυσφήμιση.

Κατέθεσαν 129 μάρτυρες

 Στο πλαίσιο της έρευνας, κατέθεσαν ενώπιον των λειτουργών επιθεώρησης συνολικά 129 πρόσωπα από την Κύπρο και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων νυν και πρώην κρατικοί αξιωματούχοι, αιρετοί αξιωματούχοι, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Παράλληλα, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 550 τεκμήρια, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων.

Tags

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣκράτος μαφίαμακάριος δρουσιώτηςΠΟΡΙΣΜΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα