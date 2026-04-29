Βρετανία: «Τρομοκρατική ενέργεια» η επίθεση με μαχαίρι κατά δύο Εβραίων ανακοίνωσε η αστυνομία

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επίθεση με μαχαίρι κατά δύο ανδρών στο βόρειο Λονδίνο αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια και οι αστυνομικοί ερευνούν αν η επίθεση είχε σκοπίμως στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Δύο Εβραίοι, ηλικίας 30 ετών και 70 ετών, τραυματίστηκαν σήμερα το μεσημέρι στο βόρειο Λονδίνο από έναν άνδρα που τους επιτέθηκε με μαχαίρι, στο Γκόλντερς Γκριν, μια περιοχή με μεγάλη εβραϊκή κοινότητα στην τελευταία μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων και αποπειρών εμπρησμού.

Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βρίσκεται υπό κράτηση, τόνισε νωρίτερα η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Πρόσθεσε πως οι δύο άνδρες που δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «εντελώς αποκρουστική» την επίθεση.

Το Ισραήλ αντέδρασε έντονα, με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι η ισραηλινή κυβέρνηση απαιτεί και αναμένει δράση από τη βρετανική κυβέρνηση για την προστασία Εβραίων.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ δήλωσε ότι απαιτείται επείγουσα δράση αφότου έχει γίνει «επικίνδυνο να περπατάει κανείς ανοιχτά στους δρόμους ως Εβραίος» στο Λονδίνο και το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσαν επίσης τη βρετανική κυβέρνηση να λάβει αποφασιστικά μέτρα

Ο Εφραίμ Μίρβις ανώτατος ραβίνος της Βρετανίας, ανέφερε επίσης η χρειάζεται από την βρετανική κυβέρνηση κάτι παραπάνω από λόγια για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο «μίσος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ