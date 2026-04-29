Στα €14 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη ΚΕΟ το 2025

Στα €13,5 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη της εταιρείας ΚΕΟ το 2025 από €11 εκατ. το 2024.

Από τα αποτελέσματα του έτους, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την καταβολή προμερίσματος, συνολικού ύψους €3,8 εκατ. που αναλογούσε σε €0,09 για κάθε πλήρως πληρωθείσα συνήθη μετοχή.

Παρά τον έντονο ανταγωνισμό στους τομείς τους οποίους δραστηριοποιείται, το Συγκρότημα κατάφερε εντός τους 2025 να παραμείνει ανταγωνιστικό και να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο, παρατηρήθηκε ελαφρά μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2024 στα €74,4 εκατ. από €75,3 εκατ. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται σε μεμονωμένη συμφωνία πώλησης προϊόντων που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2024 και η οποία δεν είναι επαναλαμβανόμενη.

Τα λειτουργικά κέρδη του Συγκροτήματος εντός του 2025 ανήλθαν σε €8,8 εκ. έναντι €9,3 εκ. κατά το 2024 αντανακλώντας τη μη επαναλαμβανόμενη πώληση που πραγματοποιήθηκε το 2024.