Οι σύγχρονες προκλήσεις για δασικά οικοσυστήματα Ευρώπης στο επίκεντρο συνάντησης ΓΔ Δασών ΕΕ στην Πάφο

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δασικά οικοσυστήματα της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στις δασικές πυρκαγιές, στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των δασών τέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο πλαίσιο της συνάντησης των Γενικών Διευθυντών Δασών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο στις 28 - 29 Απριλίου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως οι εργασίες βασίστηκαν στη νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση για την ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών (Integrated Wildfire Risk Management), καθώς και στο Καθοδηγητικό Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δίκτυο Natura 2000 και την κλιματική αλλαγή. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ, ο οποίο προέδρευσε της συνάντησης και καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η συνάντηση των Γενικών Διευθυντών Δασών αποτελεί, προστίθεται στην ανακοίνωση, καθιερωμένη δράση που διοργανώνεται από κάθε Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και παρέχει το πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας για τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τα ευρωπαϊκά δάση και τον δασικό τομέα. Στη συνάντηση συμμετείχαν 58 εκπρόσωποι από 23 κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 5 ευρωπαϊκούς οργανισμούς και φορείς. Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από το Τμήμα Δασών, τις Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γραμματεία του FoRISK Facility του Ευρωπαϊκού Δασικού Ινστιτούτου, καθώς και από τον ειδικό εμπειρογνώμονα σε θέματα δασικών πυρκαγιών, Γαβριήλ Ξανθόπουλο.

Μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του κινδύνου, το οποίο καλύπτει την πρόληψη, την ετοιμότητα, την άμεση απόκριση, την καταστολή και την αποκατάσταση. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της αειφόρου δασικής διαχείρισης, της επιστημονικής τεκμηρίωσης, της ενεργού διαχείρισης της βλάστησης και της δημιουργίας ανθεκτικών δασικών τοπίων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και η πυροπροστασία δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Αντίθετα, η πρόληψη των μεγάλων και ανεξέλεγκτων δασικών πυρκαγιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση των οικοτόπων, των ειδών, των προστατευόμενων περιοχών και των τοπικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, τονίστηκε η σημασία της ορθής και τεκμηριωμένης διαχείρισης των περιοχών Natura 2000, με τρόπο που να συνδυάζει τη διατήρηση της φύσης με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν επίσης η διατομεακή και διακρατική συνεργασία, η συμμετοχή των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών μηχανισμών παρακολούθησης των δασών, καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τα Κράτη Μέλη.

Έγινε επίσης αναφορά στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης των σχετικών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, οι Γενικοί Διευθυντές Δασών επισκέφθηκαν περιοχές του Δάσους Πάφου, μεταξύ των οποίων και την Περιοχή Προστασίας της Φύσης «Τρίπυλος», όπου απαντώνται σημαντικές συστάδες του κυπριακού κέδρου (Cedrus brevifolia), καθώς και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.

Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων του Δάσους Πάφου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, την αντιμετώπιση ξηράνσεων και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Στον εκδρομικό χώρο «Μονασιήλακα», κοντά στην κοινότητα Παναγιάς, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εκπαιδευτική άσκηση αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς.

Στην άσκηση συμμετείχαν δασικοί υπάλληλοι, δασοπυροσβέστες, πυροσβεστικά οχήματα διαφόρων τύπων, προωθητές γαιών και ζεύγος πυροσβεστικών αεροπλάνων. Η άσκηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ανέδειξε την επιχειρησιακή ετοιμότητα, τον συντονισμό και τις δυνατότητες άμεσης επέμβασης του Τμήματος Δασών σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών.

Η συνάντηση στην Πάφο ανέδειξε τον ουσιαστικό ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού διαλόγου για τα δάση, τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και την ολοκληρωμένη διαχείριση του κινδύνου δασικών πυρκαγιών. Ανέδειξε επίσης την ανάγκη για ενεργή, τεκμηριωμένη και αειφόρο δασική διαχείριση, ως βασική προϋπόθεση για την προστασία των δασών της Ευρώπης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές πιέσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.