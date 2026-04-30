Εκδήλωση προς τιμήν του Ελευθέριου Πλουτάρχου

Ο Δήμος Λακατάμειας, σε συνεργασία με την Αναγνωστική Λέσχη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λακατάμειας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Μέρας Βιβλίου, πραγματοποίησε εκδήλωση στις 29 Απριλίου προς τιμήν του Ελευθέριου Πλουτάρχου, δασκάλου, λογοτέχνη και προέδρου της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, στην κατάμεστη Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Λακατάμειας.

Χαιρετισμούς απηυθύναν η Δήμαρχος Λακατάμειας Φωτούλα Χατζήπαπα, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Ηλίας Παντελίδης και η Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου, Χριστίνα Χριστοδούλου.

Τη βιογραφία και εργογραφία του Ελευθέριου Πλουτάρχου ανάγνωσε η Υπεύθυνη της Αναγνωστικής Λέσχης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λακατάμειας, Μαρία Λουκά. Η Δήμητρα Σωκράτους, εκπαιδευτικός και λογοτέχνης, παρουσίασε και αποτίμησε το λογοτεχνικό έργο του Ελευθέριου Πλουτάρχου για παιδιά και εφήβους, ενώ η Ευδοκία Ζορπίδου, φιλόλογος και ποιήτρια, παρουσίασε και αποτίμησε το έργο του για ενήλικες αναγνώστες. Αποσπάσματα έργων του διάβασαν η Ηλιάνα Καναρά, εκπαιδευτικός και ηθοποιός, και η Στέλλα Λουβιά, ποιήτρια και πεζογράφος.

Η Δήμαρχος Λακατάμειας απένειμε στον τιμώμενο πλακέτα για την εξαίρετη προσφορά του στη λογοτεχνία και τον πολιτισμό, ενώ ο τιμώμενος, στην αντιφώνησή του, ανάπτυξε το θέμα: «Ανάμεσα στην αθωότητα και την εμπειρία: Η λογοτεχνία πέρα από ηλικίες». Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης μουσική και τραγούδια από τη μουσικό Αγγελική Πρέζα.

Την επιμέλεια του προγράμματος είχε η Μαρία Λουκά, ενώ στην παρουσίαση της εκδήλωσης ήταν η Αθηνά Κυριάκου. Ακολούθησε δεξίωση.