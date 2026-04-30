Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Χειροπέδες σε τέσσερις για κύκλωμα με πλαστά έγγραφα – Πλήρωνε €6.000 για είσοδο στη χώρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε τέσσερις συλλήψεις για υπόθεση πλαστογραφίας και υποβοήθησης παράνομης εισόδου στη Δημοκρατία προχώρησε η Αστυνομία. 

Συγκεκριμένα, υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, πλαστοπροσωπίας και υποβοήθησης υπηκόων τρίτης χώρας για παράνομη είσοδο στη Δημοκρατία, διερευνά η Αστυνομία. Για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων, μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων, τα οποία τέθηκαν υπό κράτηση. 

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε στις 24 Απριλίου 2026, όταν αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό, 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατά τον  διαβατηριακό έλεγχο παρουσίασε άδεια εισόδου η οποία ήταν πλαστή. Αφού εξασφαλίστηκαν τα πραγματικά στοιχεία του 35χρονου, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία του βρίσκονται καταχωρημένα στη βάση δεδομένων της Interpol, ως απαγορευμένος μετανάστης».

Αναφέρεται ότι «από τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε διάφορες περιπτώσεις, με τη διαμεσολάβηση 40χρονης, κατέβαλε σε 51χρονο και 41χρονο, χρηματικό ποσό €6,000, με σκοπό την εξασφάλιση πλαστής άδειας εισόδου στη Δημοκρατία».

Σημειώνεται πως «Εναντίον όλων των πιο πάνω προσώπων, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση, με δικαστικό διάταγμα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα