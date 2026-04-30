Εικόνα: Αυτός είναι ο 22χρονος που φέρεται να απήχθη στη Λάρνακα – Έκκληση για βοήθεια από Αστυνομία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνώμενη υπόθεση εξαφάνισης 22χρονου άνδρα από την Ινδία, ο οποίος διέμενε στην περιοχή Αγίων Αναργύρων στη Λάρνακα και έχει πλέον δηλωθεί επίσημα ως ελλείπον πρόσωπο από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα υπό διερεύνηση στοιχεία δείχνουν πιθανή απαγωγή που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ 28 και 29 Απριλίου 2026. Μάρτυρας ανέφερε ότι είδε ομάδα ατόμων να επιβιβάζει με τη βία άνδρα σε όχημα, ενώ έχουν καταγραφεί και μαρτυρίες για προηγούμενη επίθεση σε διαμέρισμα της περιοχής.

Από το συγκεκριμένο διαμέρισμα αγνοείται ο 22χρονος Anukul.

Για την υπόθεση έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου υπόπτου, ο οποίος καταζητείται.

Η Αστυνομία Κύπρου καλεί το κοινό να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας (24-804060, 24-804096), τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό ή τη Γραμμή του Πολίτη 1460 για οποιαδήποτε πληροφορία.

