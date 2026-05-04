Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Pafos Triathlon 2026» παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 3 Μαΐου ο αγώνας «Pafos Triathlon 2026», παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τον διεθνή της χαρακτήρα.

Το τρίαθλο συνδιοργανώθηκε από τον Δήμος Πάφου και την Activate Cyprus, με τη συμμετοχή περίπου 260 αθλητών και αθλητριών από 15 χώρες.

Παρά τις καιρικές προκλήσεις, οι συμμετέχοντες επέδειξαν υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και αποφασιστικότητα, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου, γεγονός που ενισχύει το κύρος και τη σημασία του θεσμού για τα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν ικανοποίηση για την επιτυχία της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την προβολή της Πάφου ως αθλητικού και τουριστικού προορισμού.

Το «Pafos Triathlon» συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένας σημαντικός διεθνής αγώνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες και ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.