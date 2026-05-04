Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το «Pafos Triathlon 2026» παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 3 Μαΐου ο αγώνας «Pafos Triathlon 2026», παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην περιοχή των Δημοτικών Μπάνιων, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αθλητών από την Κύπρο και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά τον διεθνή της χαρακτήρα.

Το τρίαθλο συνδιοργανώθηκε από τον Δήμος Πάφου και την Activate Cyprus, με τη συμμετοχή περίπου 260 αθλητών και αθλητριών από 15 χώρες.

Παρά τις καιρικές προκλήσεις, οι συμμετέχοντες επέδειξαν υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και αποφασιστικότητα, συμβάλλοντας στην ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Κυπριακή Ομοσπονδία Τριάθλου, γεγονός που ενισχύει το κύρος και τη σημασία του θεσμού για τα αθλητικά δρώμενα της Κύπρου.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν ικανοποίηση για την επιτυχία της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την προβολή της Πάφου ως αθλητικού και τουριστικού προορισμού.

Το «Pafos Triathlon» συνεχίζει να εδραιώνεται ως ένας σημαντικός διεθνής αγώνας, προσελκύοντας κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους συμμετέχοντες και ενισχύοντας τη θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

