ΗΠΑ: «Το Ιράν επιχείρησε να πλήξει εμπορικά πλοία - Καταστράφηκαν έξι ιρανικά σκάφη»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρωζώνη

Χρειάζεται «κρίσιμη μάζα δεδομένων» πριν από τις αυξήσεις επιτοκίων λέει μέλος της ΕΚΤ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη Πέμπτη

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χρειάζεται σαφή στοιχεία ότι εδραιώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις για να αρχίσει την αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη Πέμπτη, όπως αναμενόταν ευρέως, αλλά πραγματοποίησε εις βάθος συζήτηση σε σχέση με την αύξηση του κόστους δανεισμού για αντιμετώπιση του αυξανόμενου πληθωρισμού που προκλήθηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και υπέδειξε ότι μια κίνηση για τα επιτόκια θα μπορούσε να γίνει από τον Ιούνιο.

Ο κ. Villeroy, υποστηρικτής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, είπε ότι οποιαδήποτε αυστηροποίηση της πολιτικής θα εξαρτηθεί πάνω απ' όλα από ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός εξαπλώνεται πέρα από τους αρχικούς του παράγοντες, ιδίως μέσω των υποκείμενων πιέσεων στις τιμές, των μισθολογικών εξελίξεων και των πληθωριστικών προσδοκιών μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ενώ αυτές οι προσδοκίες είναι δυσκολότερο να μετρηθούν από τους δείκτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ανέφερε ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν παραμένουν σταθερές μεσοπρόθεσμα, σε ορίζοντα περίπου τριών ετών.

«Πριν από οποιαδήποτε πιθανή αυστηροποίηση, είναι απαραίτητο να έχει συλλεχθεί μια κρίσιμη μάζα δεδομένων», ανέφερε ο κ. Villeroy σε ετήσια επιστολή προς τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας.

Ο κ. Villeroy, ο οποίος πρόκειται να παραιτηθεί από τη γαλλική κεντρική τράπεζα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει συνετή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΥΡΩΖΩΝΗΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΕΠΙΤΟΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα