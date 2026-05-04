Χρειάζεται «κρίσιμη μάζα δεδομένων» πριν από τις αυξήσεις επιτοκίων λέει μέλος της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) χρειάζεται σαφή στοιχεία ότι εδραιώνονται οι πληθωριστικές πιέσεις για να αρχίσει την αύξηση των επιτοκίων, δήλωσε τη Δευτέρα ο Διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau.

Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη Πέμπτη, όπως αναμενόταν ευρέως, αλλά πραγματοποίησε εις βάθος συζήτηση σε σχέση με την αύξηση του κόστους δανεισμού για αντιμετώπιση του αυξανόμενου πληθωρισμού που προκλήθηκε από την άνοδο των τιμών της ενέργειας και υπέδειξε ότι μια κίνηση για τα επιτόκια θα μπορούσε να γίνει από τον Ιούνιο.

Ο κ. Villeroy, υποστηρικτής του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, είπε ότι οποιαδήποτε αυστηροποίηση της πολιτικής θα εξαρτηθεί πάνω απ' όλα από ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός εξαπλώνεται πέρα από τους αρχικούς του παράγοντες, ιδίως μέσω των υποκείμενων πιέσεων στις τιμές, των μισθολογικών εξελίξεων και των πληθωριστικών προσδοκιών μεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ενώ αυτές οι προσδοκίες είναι δυσκολότερο να μετρηθούν από τους δείκτες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, ανέφερε ότι το βασικό ερώτημα είναι εάν παραμένουν σταθερές μεσοπρόθεσμα, σε ορίζοντα περίπου τριών ετών.

«Πριν από οποιαδήποτε πιθανή αυστηροποίηση, είναι απαραίτητο να έχει συλλεχθεί μια κρίσιμη μάζα δεδομένων», ανέφερε ο κ. Villeroy σε ετήσια επιστολή προς τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας.

Ο κ. Villeroy, ο οποίος πρόκειται να παραιτηθεί από τη γαλλική κεντρική τράπεζα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποίησε ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμείνει συνετή.

