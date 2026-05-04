Με οριακή πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το ΧΑΚ

Με οριακή πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 283,12 μονάδες με ζημιές 0,14%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,75 μονάδες με επίσης αμελητέα πτώση 0,05%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 172.349,33 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, πτώση κατέγραψαν η Κύρια Αγορά κατά 0,19% και τα Ξενοδοχεία κατά 0,26%, ενώ άνοδο σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,11% και οι Επενδυτικές κατά 0,27%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 109.893,55 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,230 ευρώ - πτώση 0,54%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 17.429,62 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,465 ευρώ - άνοδος 0,34%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 11.548,69 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,230 ευρώ - άνοδος 0,82%), της Atlantic Insurance με όγκο 10.475,48 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,560 ευρώ - πτώση 1,54%) και της ΚΕΟ με όγκο 9.880,00 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,460 ευρώ - αμετάβλητη).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 12 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 88.

Πηγή: ΚΥΠΕ