Πυροβολισμοί στο Λευκό Οίκο: Στο νοσοκομείο ο δράστης - Ερευνάται αν στόχευε τον Τραμπ

Στο νοσοκομείο βρίσκεται ο δράστης που άνοιξε πυρ την Δευτέρα (04/05) περίπου στις 15:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), σε μικρή απόσταση από τον Λευκό Οίκο, όπου βρισκόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη 15η Οδό και τη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας, πλησίον του Μνημείο της Ουάσινγκτον.

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί εντός του πάρκου κοντά στον Λευκό Οίκο, πριν εντοπιστεί από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι αντέδρασαν άμεσα ανταποδίδοντας τα πυρά, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε απειλή για τον πρόεδρο.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις λίγες μέρες μετά την ένοπλη επίθεση στο στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, με τον δράστη να περνάει από ανιχνευτή μετάλλων μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton.

Ερευνάται αν ο δράστης στόχευε τον Τραμπ

Την ώρα του περιστατικού, ο πρόεδρος βρισκόταν σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο. Άμεσα το κτήριο τέθηκε προσωρινά σε κατάσταση αποκλεισμού, ωστόσο λίγο αργότερα επανήλθε σε κανονική λειτουργία.

Μάλιστα, πληροφορίες των ξένων μέσων λένε ότι ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς πέρασε από την περιοχή που έπεσαν οι πυροβολισμοί με αυτοκινητοπομπή νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά δεν φαίνεται να έγινε στόχος, δήλωσε ο Κουίν.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι κάνουν εξονυχιστική έρευνα για να διαπιστώσουν, εάν ο ένοπλος σκόπευε να στοχεύσει τον πρόεδρο. Στο μεταξύ, οι Αρχές έχουν καλέσει το κοινό να αποφεύγει την περιοχή.

Σε lockdown ο Λευκός Οίκος μετά τους πυροβολισμούς

Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε κανονικά.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους του Λευκού Οίκου άμεσα και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων.

Το lockdown ήρθη λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: cnn.gr