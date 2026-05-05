Συνάντηση ΣΕΛΚ με Υπουργό Εργασίας- Επί τάπητος ζητήματα για λογιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Μαϊου 2026 συνάντηση μεταξύ του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο γραφείο του Υπουργού Μαρίνου Μουσιούττα, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τον λογιστικό και χρηματοοικονομικό τομέα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του ΣΕΛΚ, η έγκριση αδειών εργασίας για φοιτητές από τρίτες χώρες στον λογιστικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, καθώς και η παροχή ευκαιριών απασχόλησης σε απόφοιτους πανεπιστημίων τρίτων χωρών που κατέχουν επαγγελματικούς τίτλους όπως ACA και ACCA.

Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν οι διαδικασίες ένταξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από τρίτες χώρες, η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς και οι επιπτώσεις και η διαχείριση της περιφερειακής κρίσης.

Συζητήθηκαν επίσης τρόποι με τους οποίους ο ΣΕΛΚ μπορεί να συνδράμει περαιτέρω στο έργο του Υπουργείου.

Από πλευράς ΣΕΛΚ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Οδυσσέας Χριστοδούλου, ο Αντιπρόεδρος Ανδρέας Ανδρέου και ο νέος Γενικός Διευθυντής Ανδρέας Παπαδάτος.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου ανέφερε:

«Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα και επιβεβαίωσε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΛΚ και του Υπουργείου Εργασίας. Ως Σύνδεσμος, παραμένουμε προσηλωμένοι στη στήριξη της ανάπτυξης του επαγγέλματος και της οικονομίας ευρύτερα, μέσα από εισηγήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου και διευκολύνουν την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για να συμβάλουμε ουσιαστικά στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα ωφελήσουν τόσο τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και την κοινωνία συνολικά».

Ο ΣΕΛΚ θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για την προώθηση των θέσεων του κλάδου και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου εργασίας.