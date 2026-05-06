Βουλευτικές εκλογές 2026: 67 υποψηφιότητες από 16 κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους στην Εκλογ. Περιφ. Πάφου

Συνολικά εξήντα επτά υποψηφιότητες (67) υποβλήθηκαν σήμερα από δέκα έξι (16)κομματικούς συνδυασμούς και 2 μεμονωμένους ανεξάρτητους υποψηφίους στην εκλογική περιφέρεια Πάφου, σύμφωνα με την Ευφροσύνη Γεωργίου,Έφορο Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου,ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026.

Όπως ανακοίνωσε με βάση τις πρόνοιες της κείμενης εκλογικής νομοθεσίας και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων, οι βουλευτικές έδρες που αναλογούν στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου, ανέρχονται στις πέντε (5).

Δέκα (10) συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρες ψηφοδέλτιο πέντε(5) υποψηφίων.Δύο (2)συνδυασμοί αποτελούνται από 4 υποψήφιους,έκαστος.

Ένας (1) συνδυασμός αποτελείται από τρεις (3)υποψήφιους. Ένας (1) συνδυασμός αποτελείται από 2 υποψήφιους, και δύο (2) συνδυασμοί αποτελούνται από ένα (1) υποψήφιο, έκαστος .

Η Έφορος Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας Πάφου 50 υποψηφιότητες ή ποσοστό 74,60% αφορούν άνδρες και 17 υποψηφιότητες ή ποσοστό 25,40% γυναίκες. Ανακοίνωσε ακόμη πως τα ονόματα των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στο χώρο υποβολής υποψηφιοτήτων, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου, ενώ θα εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών.

Ένσταση κατά υποψηφιότητας, συνέχισε, μπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε εκλογέα,εντός 24 ωρών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δηλαδή από τις 12:30 μ.μ. σήμερα, μέχρι και τις 12:30 μ.μ. της Πέμπτης 7 Μαΐου 2026, αναφέροντας συγκεκριμένα τους λόγους στους οποίους βασίζεται.

Όσες ενστάσεις υποβληθούν, θα εξεταστούν το ταχύτερο δυνατόν, ώστε οι υποψηφιότητες να οριστικοποιηθούν και να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες της εκτύπωσης του ψηφοδελτίου. Σημειώνεται πως η Δημοκρατική Αλλαγή και η Ακροαριστερή Αντίσταση και Κουμουνισμός στην εκλογική περιφέρεια Πάφου δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα.