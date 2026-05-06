Ρεκόρ υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές – 753 υποψήφιοι στην κούρσα και 19 συνδυασμοί

Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και συνδυασμών κατατέθηκαν την Τετάρτη για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, σύμφωνα με τον Γενικό Έφορο Εκλογών, Ελίκκο Ηλία. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 753 υποψηφιότητες και 19 συνδυασμοί.

«Σήμερα υποβλήθηκαν στους Εφόρους Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων υποψηφιότητες για τις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στις 24 Μαΐου 2026. Υποβλήθηκαν συνολικά 753 υποψηφιότητες, περίπου 100 περισσότερες από τις περασμένες Βουλευτικές Εκλογές, εκ των οποίων 744 αφορούν κομματικούς συνδυασμούς και 9 αφορούν μεμονωμένους υποψήφιους ή υποψήφιες», ανέφερε.

Ο κ. Ηλία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για αριθμό ρεκόρ και σε υποψηφιότητες και σε συνδυασμούς. «Ο προηγούμενος μεγαλύτερος αριθμός που είχαμε ήταν στις Βουλευτικές Εκλογές του 2021. Τότε ήταν 15 κομματικοί συνδυασμοί, τώρα έχουμε 19 και τώρα έχουμε 102 περισσότερους υποψήφιους από όσους είχαμε το 2021».

Τα 19 πολιτικά κόμματα που υπέβαλαν υποψηφιότητα είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο πολιτικών κομμάτων. Ο Έφορος τα παρέθεσε με αλφαβητική σειρά. Πρόκειται για το Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα, ΑΚΕΛ-Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού, Ακροαριστερή Αντίσταση Κομμουνισμός, Άλμα-Πολίτες για την Κύπρο, Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, Βολτ Κύπρου, Δημοκρατική Αλλαγή, Δημοκρατική Παράταξη-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Δημοκρατικό Εθνικό Κίνημα-ΔΕΚ, Δημοκρατικό Κόμμα, Δημοκρατικός Συναγερμός, ΕΔΕΚ-Σοσιαλιστικό Κόμμα, Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο-ΕΛΑΜ, Ενεργοί Πολίτες-Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Λαϊκός Αγώνας Ελευθερία, Πατριωτικό Μέτωπο Λακεδαιμόνιοι, Σήκου Πάνω και Πράσινο Κόμμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Έφορο, 529 υποψηφιότητες ή 70,3% αφορούν άντρες και 224 υποψηφιότητες ή 29,7% γυναίκες.

Κάποιοι συνδυασμοί κατέρχονται στις εκλογές με πλήρη ψηφοδέλτια, με αριθμό υποψηφίων ίσο με τον αριθμό των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, ενώ κάποιοι συνδυασμοί συμμετέχουν με συγκεκριμένους υποψήφιους ή μόνο σε συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες.

Το Γραφείο του Εφρόρου θα εκδώσει ανακοίνωση με όλα τα ονόματα των υποψηφίων ανά εκλογική περιφέρεια και συνδυασμό.

«Σήμερα υποβλήθηκαν επίσης κοντά μου, υπό την ιδιότητά μου ως Εφόρου Εκλογής των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων, δηλαδή των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων, οι υποψηφιότητες για τις εκλογές ανάδειξης των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων», ανέφερε ο Έφορος.

Συγκεκριμένα, είπε ότι για τη θρησκευτική ομάδα των Μαρωνιτών υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες, από τους Μάριο Μαυρίδη και Πέτρο Νακούζη, κι επομένως, είπε, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν εκλογές για τους εκπροσώπους αυτής της ομάδας.

Για τη θρησκευτική ομάδα των Αρμενίων υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα από τον Βαρτκές Μαχτεσιάν και για τη θρησκευτική ομάδα των Λατίνων, επίσης υποβλήθηκε μία υποψηφιότητα από την Αντωνέλλα Λύδια Μαντοβάνη.

Σύμφωνα με τον Έφορο, αν δεν υπάρξει ένσταση εντός των επόμενων 24 ωρών, ή μετά την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, ο Έφορος θα προχωρήσει στην ανάδειξη των αντιπροσώπων των Λατίνων και των Αρμενίων ως εκλεγέντες, αφού κατέρχονται άνευ ανθυποψηφίου.

Ερωτηθείς για θέματα που είχαν τεθεί για εξέταση των προσόντων εκλογιμότητας συγκεκριμένων υποψηφίων, ο κ. Ηλία είπε ότι όσα ζητήματα έχουν τεθεί ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας έχουν ξεκαθαρίσει και δεν προέκυψε κάποιο πρόβλημα.

Ο Έφορος διευκρίνισε ότι από κάποια δημοσιεύματα και επιστολές που έφτασαν στο Υπουργείο, ξεκίνησε εδώ και μέρες ο προκαταρκτικός έλεγχος με τη Νομική Υπηρεσία. Ο έλεγχος αφορούσε 10-12 υποψήφιους, για τους οποίους σε όλες τις περιπτώσεις η Νομική Υπηρεσία συμβούλευσε ότι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι.

«Ξεκινήσαμε από τώρα να δεχόμαστε ενστάσεις. Δυνατόν να υπάρχουν. Εύχομαι να μην υπάρχουν. Αν υπάρχουν, όμως, έχουμε μια στενή συνεργασία, τόσο με την Αστυνομία, όσο και με τη Νομική Υπηρεσία και θα εξετάσουμε τα οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν άμεσα», είπε.

Εξάλλου, σημείωσε, σημειώθηκαν και κάποιες απουσίες, με υποψήφιους που απέσυραν το ενδιαφέρον τους ή αντικαταστάθηκαν από το κόμμα τους.

Οι υποψηφιότητες θα οριστικοποιηθούν μετά την υποβολή τυχόν ενστάσεων και την απόφαση επί αυτών.

Στις 9 Μαΐου αρχίζει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων

Στόχος, είπε ο Έφορος, είναι εντός 2-3 ημερών να αρχίσει η εκτύπωση των ψηφοδελτίων. «Είμαστε σε συνεννόηση με τον Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και ο προγραμματισμός είναι στις 9 Μαΐου να ξεκινήσουμε την εκτύπωση των ψηφοδελτίων», είπε.

Ερωτηθείς για τη μορφή του ψηφοδελτίου, ο κ. Ηλία είπε ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές που συζητούνται με τον Διευθυντή του Κυβερνητικού Τυπογραφείου. «Φαίνεται ότι η Λευκωσία με τον αριθμό των 19 υποψηφίων και των τόσων κομματικών συνδυασμών θα πάει με την επιλογή του μπροστά-πίσω», χωρίς να φαίνεται προτίμηση σε κάποια από τις δύο όψεις.

Κληθείς να απαντήσει για το πώς προχωρά η στελέχωση των εκλογικών κέντρων, είπε ότι «είμαστε στο τελικό στάδιο για να τοποθετήσουμε τους προεδρεύοντες. Θα έχουμε και τα υπόλοιπα στελέχη με τα εκλογικά κέντρα. Εκτιμώ ότι σε λίγες μέρες θα οριστικοποιηθεί αυτή η δουλειά και θα έχουμε τα ακριβή εκλογικά κέντρα».

Εξάλλου, ο Έφορος υπενθύμισε ότι θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα και σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.

«Με αφορμή τη σημερινή μέρα, που αποτελεί μια γιορτή για τη Δημοκρατία, και μπαίνοντας ουσιαστικά στην τελική ευθεία για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για το ενδιαφέρον του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υπουργού Εσωτερικών για τη διεξαγωγή αδιάβλητων εκλογών, προκειμένου να αποφασίσει ο ίδιος ο κυπριακός λαός ανεπηρέαστα και με δημοκρατικές διαδικασίες για τα άτομα που θα τον εκπροσωπούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία», είπε ο Έφορος.

Πρόσθεσε ότι «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το πολιτισμένο κλίμα το οποίο είχαμε σήμερα σε όλες τις επαρχίες και τον τρόπο που υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες. Αυτό τιμά την ίδια τη Δημοκρατία μας», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ