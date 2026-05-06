Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Ξεχασμένο σκεύος και καντήλι πίσω από δύο φωτιές σε οικίες - Εγκαύματα σε γυναίκα στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος και αναμμένο καντήλι προκάλεσαν δύο πυρκαγιές – Εκτεταμένες ζημιές, χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βοηθητική, ανεξάρτητη κουζίνα σε αυλή οικίας στη Λάρνακα, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου να ανταποκρίνεται στην κλήση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσάς, η φωτιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη συσκευή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον χώρο, ενώ από καπνό και θερμότητα επηρεάστηκε και βοηθητική κουζίνα γειτονικής οικίας. Η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε ελαφρά με εγκαύματα στην προσπάθειά της να κατασβέσει τη φωτιά και έτυχε περίθαλψης από πλήρωμα ασθενοφόρου.

Σε ανεξάρτητο περιστατικό, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ακροπόλεως και Υπαίθρου Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ισόγειο διώροφης οικίας στην Κοκκινοτριμιθιά. Η φωτιά, που τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:30, ξέσπασε σε δωμάτιο του ισογείου και προκλήθηκε από αναμμένο καντήλι σε ξύλινο ράφι, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε ολόκληρη η κατοικία. Οι ένοικοι εγκατέλειψαν έγκαιρα τον χώρο χωρίς να τραυματιστούν.

Tags

ΛΕΥΚΩΣΙΑΛΑΡΝΑΚΑΦΩΤΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα