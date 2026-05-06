Ξεχασμένο σκεύος και καντήλι πίσω από δύο φωτιές σε οικίες - Εγκαύματα σε γυναίκα στη Λάρνακα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε βοηθητική, ανεξάρτητη κουζίνα σε αυλή οικίας στη Λάρνακα, με τον Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρνακας Υπαστυνόμου Ανδρέα Παπαδόπουλου να ανταποκρίνεται στην κλήση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσάς, η φωτιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη συσκευή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον χώρο, ενώ από καπνό και θερμότητα επηρεάστηκε και βοηθητική κουζίνα γειτονικής οικίας. Η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε ελαφρά με εγκαύματα στην προσπάθειά της να κατασβέσει τη φωτιά και έτυχε περίθαλψης από πλήρωμα ασθενοφόρου.

Σε ανεξάρτητο περιστατικό, οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Ακροπόλεως και Υπαίθρου Περιστερώνας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε ισόγειο διώροφης οικίας στην Κοκκινοτριμιθιά. Η φωτιά, που τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:30, ξέσπασε σε δωμάτιο του ισογείου και προκλήθηκε από αναμμένο καντήλι σε ξύλινο ράφι, ενώ από τον καπνό επηρεάστηκε ολόκληρη η κατοικία. Οι ένοικοι εγκατέλειψαν έγκαιρα τον χώρο χωρίς να τραυματιστούν.