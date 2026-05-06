Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 38χρονο πρώην υποψήφιο που επιτέθηκε σε διαιτητή – Αποκλείστηκε από τα γήπεδα μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας καταχωρίστηκε σήμερα εναντίον 38χρονου, η υπόθεση βίας στους αθλητικούς χώρους και επίθεσης εναντίον διαιτητή, που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Ροτσίδης Μάμμαρι και ΑΠΟΠ Παρεκκλησιάς, στις 02 Μαΐου, 2026, στο Κοινοτικό Στάδιο Ψευδά, στη Λάρνακα.

Ο 38χρονος, συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας και τελούσε υπό κράτηση δυνάμει δικαστικού διατάγματος, παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες που αφορούν στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της βίας στους αθλητικούς χώρους.

Το Δικαστήριο όρισε τη συνέχιση της εκδίκασης της υπόθεσης στις 16 Ιουνίου, 2026 και διέταξε όπως ο 38χρονος κατηγορούμενος αφεθεί ελεύθερος, θέτοντας όρους για διασφάλιση της παρουσίας του κατά την επόμενη δικάσιμο.

Παράλληλα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε εναντίον του 38χρονου, διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους, με ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 38χρονος, ήταν υποψήφιος βουλευτής με το Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026, αλλά αφαιρέθηκε από το ψηφοδέλτιο μετά το συμβάν.