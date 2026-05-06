Για 35η φορά υποψήφιος ο Ανδρέας Ευστρατίου: «Πρόεδρος των φτωχών», δηλώνει ο ανεξάρτητος διεκδικητής

Την υποψηφιότητά του για τις βουλευτικές εκλογές του 2026 υπέβαλε ο ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Ευστρατίου, συνεχίζοντας μια μακρά πορεία συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, αυτή είναι η 35η φορά που θέτει υποψηφιότητα, έχοντας στο παρελθόν συμμετάσχει σε βουλευτικές, δημαρχιακές, προεδρικές εκλογές καθώς και σε εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, ο κ. Ευστρατίου τόνισε ότι ο αγώνας του επικεντρώνεται στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους και στους οικονομικά αδύναμους.

Όπως σημείωσε, «οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι», ενώ εξέφρασε την άποψη ότι οι πολιτικοί έχουν καταστεί εκατομμυριούχοι. Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι δεν έχει εκλεγεί μέχρι σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά, «Εγώ εκλέγομαι κάθε φορά, απλώς δεν το γνωρίζετε, αφού κάθε μέρα βρίσκομαι με το κοινό».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στην επαρχία Πάφου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στήριξής τους. Όπως είπε, δεν σκόπευε αρχικά να είναι υποψήφιος στις φετινές εκλογές, ωστόσο υποστήριξε ότι η πέμπτη έδρα στην Πάφο «δόθηκε για τον ίδιο», μια έδρα την οποία, όπως ανέφερε, διεκδικεί εδώ και 35 χρόνια και θεωρεί ότι δικαιούται.

Ο κ. Ευστρατίου ευχαρίστησε επίσης τους συμπολίτες και τις συμπολίτισσές του που, όπως είπε, βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό του και στηρίζουν την υποψηφιότητά του.

Σε πιο προσωπικό τόνο, δήλωσε ότι «όσο η βασανισμένη καρδιά του χτυπά, θα χτυπά παλμούς ελευθερίας και δικαίωσης για τον τόπο». Ανέφερε ακόμη ότι ο κόσμος τον αποκαλεί «πρόεδρο των φτωχών», ενώ ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του «βετεράνο των εκλογών».

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι «οι εκλογές δεν έχουν χρώμα χωρίς τον εαυτό του, τον πρόεδρο των φτωχών και αδικημένων», ενώ ανακοίνωσε ότι οι πόρτες του γραφείου του παραμένουν ανοιχτές σε όλους τους πολίτες σε 24ωρη βάση.