Η Κύπρος στο επίκεντρο της ευρωμεσογειακής συνεργασίας για τις πυρκαγιές

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάφο το 3ο Ευρωμεσογειακό Εργαστήριο Υψηλού Επιπέδου για τους Κινδύνους Πυρκαγιών, το οποίο φιλοξένησε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Αμυνας την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αναπληρωτής Διοικητής Πολιτικής Άμυνας, Θεόδωρος Λεμονιάτης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και της ενίσχυσης της ετοιμότητας απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις που προκαλούν οι δασικές πυρκαγιές και η κλιματική κρίση.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κρατών της ευρωμεσογειακής περιοχής, διεθνών οργανισμών και αρμόδιων φορέων πολιτικής προστασίας, με βασικό στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο Cyprus Regional Aerial Firefighting Station (CRAFS), το οποίο αναδεικνύεται σε κομβικό περιφερειακό κέντρο εναέριας πυρόσβεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στην επιχειρησιακή συνεργασία και την περιφερειακή ανθεκτικότητα.

Στο περιθώριο του εργαστηρίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο για θέματα Ισότητας, Ετοιμότητας και Διαχείρισης Κρίσεων, Hadja Lahbib, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην πολιτική προστασία και στην περαιτέρω ανάπτυξη του CRAFS.

Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της για ενίσχυση της ετοιμότητας, της διεθνούς συνεργασίας και της προστασίας των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των δασικών πυρκαγιών.