Πολωνία: Τοποθέτησαν κρυφή κάμερα στη φωλιά γερακιού και εκείνο τους κατάλαβε (βίντεο)

Σε ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο που έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών στα social media, μια κάμερα τοποθετημένη σε φωλιά γερακιού στην περιοχή του Λούμπλιν στην Πολωνία κατέγραψε μια απρόσμενα εκφραστική αντίδραση του αρπακτικού πουλιού απέναντι στον φακό. Η φωλιά βρίσκεται σε σημείο κοντά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι ερευνητές είχαν εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης για την καταγραφή της συμπεριφοράς των πτηνών στο φυσικό τους περιβάλλον.

Στο βίντεο, το γεράκι φαίνεται να αντιλαμβάνεται αμέσως την παρουσία της κάμερας και να την παρατηρεί με έντονο και σταθερό βλέμμα, πλησιάζοντας και απομακρυνόμενο σαν να προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το αντικείμενο που έχει εμφανιστεί στη φωλιά του. Η συμπεριφορά του δίνει την εντύπωση ενός ζώου που δεν μένει αδιάφορο, αλλά εξετάζει προσεκτικά μια άγνωστη και πιθανώς ύποπτη παρουσία.

Το υλικό άρχισε να διαδίδεται γρήγορα στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν ότι το πουλί μοιάζει καχύποπτο ή ακόμη και «ενοχλημένο» από την κάμερα. Άλλοι το βρήκαν απλώς απολαυστικό, επισημαίνοντας πόσο απρόβλεπτες και εκφραστικές μπορούν να είναι οι αντιδράσεις της άγριας ζωής όταν έρχεται σε επαφή με ανθρώπινη τεχνολογία στο φυσικό της περιβάλλον.

🥰 Sokół z Lublina został gwiazdą mediów społecznościowych



Ptak mieszkający przy elektrociepłowni podejrzewał, że jest nagrywany. pic.twitter.com/eDTdV3fLVP — NEXTA Polska (@nexta_polska) May 8, 2026

Πηγή: huffingtonpost.gr