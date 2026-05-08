Νέα φωτογραφία αγνοουμένου με δεμένα τα μάτια φέρνει στο φως ο Οδυσσέας Χρίστου

Η εικόνα του προέρχεται από βίντεο που ανάρτησε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης.

Νέα φωτογραφία αγνοουμένου, ο οποίος φαίνεται να είχε συλληφθεί μαζί με τον άνδρα που είχε παρουσιάσει πριν από λίγες ημέρες ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Και στη νέα εικόνα ο αιχμάλωτος εμφανίζεται με δεμένα τα μάτια.

Στη φωτογραφία που είχε δημοσιοποιήσει αρχικά ο Οδυσσέας Χρίστου, ο εικονιζόμενος φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες και σε πρώτη εκτίμηση, να είναι ο τότε 28χρονος έφεδρος καταδρομέας Μάκης Σεργίδης, που υπηρετούσε στο φυλάκιο 1061 του 2ου Λόχου του 211 Τάγματος Πεζικού. Το νέο πρόσωπο που καταγράφεται παραμένει επίσης αγνοούμενος και τα στοιχεία του δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Η εικόνα του προέρχεται από βίντεο που ανάρτησε ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης.

Ο ερευνητής Οδυσσέας Χρίστου καλεί όποιον αναγνωρίζει τον αιχμάλωτο με το εμπριμέ πουκάμισο ή μπορεί να συνεισφέρει με την μαρτυρία του να επικοινωνεί με την σελίδα “1974 Μαρτυρίες και Τεκμήρια” στο πιο κάτω link

