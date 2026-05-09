Επιβεβαίωση αξιολογήσεων Κύπρου από Fitch, βλέπει προσωρινό αντίκτυπο από πόλεμο

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου (IDR) σε «A-» με θετική προοπτική.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο οίκος, οι αξιολογήσεις της Κύπρου αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος πάνω από το μέσο όρο «A», τα ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και την αξιοπιστία της πολιτικής που υποστηρίζεται από την ένταξη στην ΕΕ και την ευρωζώνη.

Αυτά τα πλεονεκτήματα, τονίζει, εξισορροπούνται από ελαφρώς ασθενέστερους δείκτες διακυβέρνησης σε σχέση με τους ομολόγους τους, τις ευπάθειες στα εξωτερικά οικονομικά και ένα πλαίσιο περιφερειακών πολιτικών εντάσεων που σχετίζονται με τη διαίρεση του νησιού.

Οι θετικές προοπτικές καθοδηγούνται από τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του χρέους και τις ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης που αυξάνουν τη δημοσιονομική και εξωτερική ανθεκτικότητα.

Ανθεκτικότητα στις εξωτερικές προκλήσεις

Όπως αναφέρει ο οίκος, ο πόλεμος στο Ιράν και ο αντίκτυπος στις τιμές της ενέργειας αποτελεί πρόκληση για την Κύπρο, επηρεάζοντας την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και το εξωτερικό ισοζύγιο.

Η Κύπρος είναι περισσότερο εκτεθειμένη από άλλες χώρες της ΕΕ, τονίζει, δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, αλλά προς το παρόν εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος στις πιστωτικές μετρήσεις είναι μέτριος και προσωρινός. Αυτό υποστηρίζεται από την επιταχυνόμενη οικονομική διαφοροποίηση, τα σταθερά μακροοικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και τους πολύ βελτιωμένους δημόσιους και ιδιωτικούς ισολογισμούς τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μια κλιμάκωση ή παράταση της σύγκρουσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερους κινδύνους, ιδίως εάν επιβαρύνει περισσότερο τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Μέτρια Ανάπτυξη

Μετά από μια ισχυρή επίδοση το 2025 (3,8%), προβλέπεται ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί σε μέσο όρο 2,6% το 2026-2027. Αναμένεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αποδυναμωθεί καθώς ο πληθωρισμός αυξάνεται και οι συνθήκες χρηματοδότησης γίνονται πιο σφιχτές.

Οι επενδύσεις θα υποστηριχθούν από το τελικό στάδιο του Πλαισίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από μια μεγάλη σειρά ιδιωτικών έργων, υπογραμμίζεται, ωστόσο υποδεικνύεται ότι μια πιο έντονη μετατόπιση του κλίματος αποτελεί βασικό κίνδυνο καθοδικής πορείας.

Οι δείκτες εργασίας παρέμειναν πολύ ισχυροί και αναμένεται ότι τα επίπεδα ανεργίας θα παραμείνουν χαμηλά και σταθερά κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Ευάλωτοι οι τομείς τουρισμού και ακινήτων, ενισχύει ανθεκτικότητα η διαφοροποίηση

Ο οίκος σημειώνει ότι οι τομείς των υπηρεσιών, ιδίως του τουρισμού και των ακινήτων, παραμένουν ευάλωτοι στις μεταβολές της εξωτερικής ζήτησης —τα στοιχεία για τις κρατήσεις ξενοδοχείων Μαρτίου-Απριλίου ήδη το υποδεικνύουν— επηρεάζοντας το ΑΕΠ και ενδεχομένως την απασχόληση. Ωστόσο, αναφέρεται, η Κύπρος έχει δει μια ταχεία αναπροσαρμογή την τελευταία δεκαετία από τον τουρισμό προς τις υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας (κυρίως πληροφορικής), οι οποίες πλέον αποτελούν το μεγαλύτερο μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην κατηγορία των υπηρεσιών. Αυτή η διαφοροποίηση, προστίθεται, ενισχύει την ανθεκτικότητα στην ανάπτυξη και υποστηρίζει τα συνεχή κέρδη παραγωγικότητας.

Επιδείνωση των προοπτικών για τον πληθωρισμό

Ο οίκος εκτιμά ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 3,9% το 2026 (από 0,8% το 2025) πριν μετριαστεί προς το 2% στη συνέχεια.

Αναφέρεται ότι η υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων θα ασκήσει πιέσεις στο κόστος ενέργειας, τροφίμων και άλλων κόστων, αν και αυτό θα αντισταθμιστεί κάπως από τη μείωση των φόρων καυσίμων και άλλα μέτρα στήριξης.

Οι πιέσεις στους μισθούς ήταν σχετικά μέτριες τα τελευταία χρόνια, αλλά η τιμαριθμική αναπροσαρμογή είναι πιθανό να ασκήσει ανοδική πίεση, ενδεχομένως διατηρώντας δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές.

Ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η δημοσιονομική επίδοση της Κύπρου συνεχίζει να ξεπερνά την ευρωζώνη και τις χώρες με αξιολόγηση «Α», υποστηριζόμενη από την ισχυρή δέσμευση για υγιή δημόσια οικονομικά και ευνοϊκό μακροοικονομικό πλαίσιο.

Το δημοσιονομικό πλεόνασμα ανήλθε στο 3,4% του ΑΕΠ το 2025 (το υψηλότερο στην ΕΕ) και αναμένεται ότι θα παραμείνει κατά μέσο όρο ισχυρό στο 2,3% κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Μέχρι στιγμής, τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης για τον μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης στήριξης του τουριστικού τομέα) ήταν σχετικά μέτρια (0,1% του ΑΕΠ).

Η φορολογική μεταρρύθμιση το 2025 αναμένεται να έχει σημαντικότερο αντίκτυπο (0,7% του ΑΕΠ).

Οι βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, υποδεικνύει, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερο πολιτικό κατακερματισμό και σε ένα πιο απαιτητικό πολιτικό σκηνικό, ωστόσο εκφράζεται η θέση ότι η ισχυρή συναίνεση σε όλο το πολιτικό φάσμα σχετικά με τη δημοσιονομική σύνεση σημαίνει ότι δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική.

Απότομη μείωση Χρέους

Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία, έχοντας μειωθεί κατά σχεδόν 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2025, μια από τις πιο απότομες μειώσεις όλων των κρατών με αξιολόγηση.

Αναμένεται ότι ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί σε περίπου 45% έως το τέλος του 2027, πολύ κάτω από τον προβλεπόμενο μέσο όρο κατηγορίας «Α» του 58,3%.

Σταθερός τραπεζικός τομέας

Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέας της Κύπρου, αναφέρεται ότι έχει σημειώσει έντονη ανάκαμψη από την τραπεζική κρίση πριν από μια δεκαετία, με τις προκλήσεις να έχουν σε μεγάλο βαθμό αντιμετωπιστεί.

Το σύστημα διαθέτει ισχυρή φερεγγυότητα, ρευστότητα και κερδοφορία, με την αύξηση των δανείων το 2025. Ο δείκτης κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1) διαμορφώθηκε στο 25,8% τον Δεκέμβριο του 2025, ο υψηλότερος στην ΕΕ, παρέχοντας στις τράπεζες μεγάλα αποθέματα ασφαλείας σε περίπτωση κυκλικής ύφεσης.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να μειώνεται, στο 1,6% στο τέλος του 2025 από σχεδόν 45% το 2015.

Μελλοντικές αξιολογήσεις

Ο οίκος αναφέρει ότι η μη μείωση του χρέους/ΑΕΠ της γενικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, λόγω σημαντικής δημοσιονομικής χαλάρωσης ή ασθενέστερης ονομαστικής ανάπτυξης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση των προοπτικών σε σταθερές

Αρνητικά θα επηρεάσει τις αξιολογήσεις, ένα εξωτερικό σοκ με επιπτώσεις στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές για βασικούς τομείς υπηρεσιών, εντείνοντας τις εξωτερικές ευπάθειες.

Αντίθετα, θετικό αντίκτυπο στις αξιολογήσεις, θα έχει η διατήρηση της σημαντικής μείωσης του χρέους της γενικής κυβέρνησηςμεσοπρόθεσμα, λόγω σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Παράλληλα, θετικά θα επηρεάσει η συνεχιζόμενη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας ή η αυξημένη ανθεκτικότητα σε γεωπολιτικά σοκ.