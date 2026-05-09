Δείπνο Αγάπης στην Πάφο από τις «Φωτεινές Καρδιές» και αγώνας για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες

Με μεγάλη συμμετοχή και έντονα μηνύματα κοινωνικής προσφοράς πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Πάφο το «Δείπνο Αγάπης» που διοργάνωσε το Σωματείο «Φωτεινές Καρδιές», το οποίο από το 2023 δραστηριοποιείται με επίκεντρο τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες και τις οικογένειές τους, επιδιώκοντας να καλύψει τόσο τις καθημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες τους. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ο οποίος σε χαιρετισμό του ανέφερε πως πρόκειται για «έναν στόχο βαθιά κοινωνικό και ουσιαστικό», που αντανακλά τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Όπως σημείωσε, η δραστηριοποίηση του Σωματείου στον τομέα της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής υποστήριξης αποτελεί πολύτιμη συμβολή για την τοπική κοινωνία. Χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα αξιέπαινη την προσπάθεια για δημιουργία προγράμματος ημερήσιας φροντίδας για παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες και στηρίζει ουσιαστικά τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειές τους.

Ο κ. Ονησιφόρου ανέφερε ακόμη πως ο Δήμος Πάφου στέκεται με σεβασμό απέναντι σε τέτοιες προσπάθειες και αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα οργανωμένα σύνολα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς. Τόνισε πως η στήριξη και η σύμπραξη όλων αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας κοινωνίας συμπεριληπτικής, δίκαιης και ανθρώπινης. Σε δηλώσεις του, ο Δημαρχεύων Πάφου επεσήμανε ότι τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες χρειάζονται ουσιαστική στήριξη τόσο από το κράτος όσο και από τον Δήμο, ώστε να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και μελλοντικό χώρο διαμονής. Παράλληλα δεσμεύτηκε πως θα αγωνιστεί ώστε να καταστεί πραγματικότητα το όραμα δημιουργίας χώρου φιλοξενίας για τα παιδιά αυτά.

Όπως αποκάλυψε, το θέμα θα τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του Δήμου Πάφου τη Δευτέρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί έγκριση για την προώθηση αίτησης προς την κυβέρνηση για παραχώρηση κρατικής γης στην περιοχή Σκαλί, έκτασης 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Σωματείου «Φωτεινές Καρδιές», Κατερίνα Ξενοφώντος, ανέφερε πως η δημιουργία του Σωματείου ξεκίνησε μέσα από την παιδική κραυγή του παιδιού της, «Θέλω να πάω σχολείο».

Όπως εξήγησε, κατά τη θερινή περίοδο τα παιδιά με ιδιαιτερότητες δεν είχαν χώρο φιλοξενίας, καθώς πολλά καλοκαιρινά σχολεία δεν τα δέχονταν επειδή απαιτούσαν συνοδούς. Η προσπάθεια άρχισε αρχικά με δύο με τρεις μητέρες και τρία παιδιά την πρώτη χρονιά, επτά παιδιά τη δεύτερη χρονιά και δώδεκα παιδιά την περσινή χρονιά. Μέσα από προσωπική προσπάθεια και με τη στήριξη δύο δασκάλων λειτούργησε καλοκαιρινό σχολείο με πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά.

Η κ. Ξενοφώντος ανέφερε ότι το καλοκαιρινό σχολείο λειτουργεί κάθε Ιούλιο, ενώ ο μεγάλος στόχος του Σωματείου είναι η εξεύρεση κατάλληλου χώρου ώστε οι δραστηριότητες να λειτουργούν σε ολόχρονη βάση. Παράλληλα ευχαρίστησε δημόσια τον Άγγελο Ονησιφόρου για το ενδιαφέρον και τη στήριξή του. Η γραμματέας του Σωματείου «Φωτεινές Καρδιές», Μαρία Ιωάννου, δήλωσε πως πρόκειται για την τρίτη χρονιά διοργάνωσης του «Δείπνου Αγάπης» για τα παιδιά με ιδιαιτερότητες.

Όπως είπε, βασικός στόχος είναι να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί για τη δημιουργία ενός «κέντρου αγάπης», το οποίο θα φιλοξενεί τα παιδιά στον ελεύθερό τους χρόνο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι στο Σωματείο είναι εγγεγραμμένες περίπου 30 οικογένειες παιδιών με ιδιαιτερότητες, ενώ τα συνολικά μέλη ανέρχονται περίπου στα 200, συμπεριλαμβανομένων φίλων και υποστηρικτών του Σωματείου.

Σημείωσε ακόμη ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά φιλοξενούνται κατά τους θερινούς μήνες στο Α’ Νηπιαγωγείο Γεροσκήπου, έπειτα από πρωτοβουλία της Σχολικής Εφορείας Γεροσκήπου. Παράλληλα, δύο δασκάλες εργοδοτήθηκαν μέσω των εσόδων του Σωματείου για να στηρίζουν το έργο και τις δραστηριότητές τους. Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση της Μάρως Ψηλογένη, μητέρας μιας «φωτεινής καρδιάς», όπως ανέφερε. Η ίδια μίλησε με αγάπη για το Σωματείο και τις δράσεις του, οι οποίες, όπως είπε, τυγχάνουν μεγάλης ανταπόκρισης από τον κόσμο. Εξέφρασε επίσης την ευχή σύντομα το Σωματείο να αποκτήσει τον δικό του χώρο, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας γύρω από το έργο και τις ανάγκες των παιδιών με ιδιαίτερες ικανότητες.