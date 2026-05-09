Ο Τραμπ περιμένει απόψε την απάντηση του Ιράν: «Θα δούμε πως θα πάει αυτό»

Με τελεσίγραφα, εκατέρωθεν απειλές και μηνύματα ισχύος, συνεχίζονται οι παρασκηνιακες διαβουλευσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως περιμένει έως απόψε απάντηση από την Τεχεράνη ως προς το τελευταίο ειρηνευτικο σχέδιο που έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ερωτηθείς από το CNNi, αν έλαβε απάντηση από το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «αναμένουν να τη λάβουν απόψε».

Σχετικά με το αν εκτιμά ότι οι Ιρανοί καθυστερούν να απαντήσουν, κινούμενοι σε ενα πλαίσιο τακτικής, ο ίδιος δήλωσε ότι «θα το μάθουμε σύντομα».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της «Επιχείρησης Ελευθερία» για την προστασία των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

«Νομίζω ότι το Σχέδιο Ελευθερία είναι καλό, αλλά έχουμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε. Ίσως επιστρέψουμε στην επιχείρηση αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα», σημείωσε ο Τραμπ κατά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο.

Η πρώτη αντίδραση της Τεχεράνης

«Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα», έγραψε σε ανάρτησή του από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

«Η προτεινόμενη λύση τους είναι μια μεγάλη λάμψη. Απλώς παρακολουθήστε την ταινία του Κιούμπρικ», ανέφερε.

