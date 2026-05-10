Στην σύλληψη πέντε προσώπων για παράνομη κατοχή ναρκωτικών στην Πάφο προχώρησε η ΥΚΑΝ.

Γύρω στις 7.50 χθες το απόγευμα, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με μέλη της ΥΔΑΠ και ΟΠΕ Πάφου, ανέκοψαν για έλεγχο στην Κάτω Πάφο, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 54χρονος, έχοντας ως συνεπιβάτες 27χρονο, 20χρονο, 35χρονη και 16χρονη, όλοι κάτοικοι Πάφου.

Αμέσως μετά την ανακοπή του οχήματος, ο 27χρονος προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο ανακόπηκε από τα μέλη της Αστυνομίας σε κοντινή απόσταση.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του ποσότητα κοκαΐνης βάρους 83 γραμμαρίων περίπου καθώς και το χρηματικό ποσό των €3,050 και 70 στερλινών.

Αυτός συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στην κατοχή των υπόλοιπων επιβατών, άλλα 4 γραμμάρια κοκαΐνης, 19 περίπου γραμμάρια magic mushroom, 183 περίπου γραμμάρια κάνναβης, μισό γραμμάριο μεθαμφεταμίνης, ζυγαριές ακριβείας και διάφορα άλλα τεκμήρια, τα οποία παραλήφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Όλα τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ (κλιμάκιο Πάφου) σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.