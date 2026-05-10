Πώς πετυχαίνεις την καλύτερη κατανάλωση -Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσεις

Οι συμβουλές που προτείνονται είναι ιδιαιτέρως απλές, και θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση από όλους τους οδηγούς, καθώς εκτός από το άμεσο όφελος στο ρεζερβουάρ, υπάρχουν και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις πέντε σημαντικότερες συμβουλές για να αυξήσετε την αυτονομία του αυτοκινήτου σας, μειώνοντας έτσι τις στάσεις για ανεφοδιασμό.

Μην υπερβαίνετε τα 100 χλμ./ώρα

Με την αύξηση της ταχύτητας, η αντίσταση του αέρα αυξάνεται δυσανάλογα, ειδικά πάνω από τα 100 χλμ./ώρα. Ένα συνεπές στυλ οδήγησης, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τη χρήση cruise control, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Η βέλτιστη κατανάλωση καυσίμου για ένα επιβατικό αυτοκίνητο επιτυγχάνεται συνήθως μεταξύ 80 και 100 χλμ./ώρα.

Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά ακόμη περισσότερο για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όπου η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται απότομα πάνω από τα 100 χλμ./ώρα.

Αποφύγετε υψηλές στροφές στον κινητήρα

Καθώς οι υψηλές στροφές του κινητήρα αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου, εάν το αυτοκίνητό σας εξοπλίζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, θα πρέπει να αλλάζετε ταχύτητα όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Η οδήγηση με συνεχή χρήση υψηλών στροφών επιβαρύνει τα εσωτερικά μέρη του κινητήρα προκαλώντας ταχύτερη κόπωση των υλικών και μειώνοντας τη συνολική διάρκεια ζωής του.

Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών

Η σωστή πίεση των ελαστικών είναι καθοριστική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. Ακόμα και 0,4 bar κάτω από τη συνιστώμενη τιμή αυξάνει τη φθορά και την υψηλότερη αντίσταση κύλισης του ελαστικού, οδηγώντας σε αυξημένη κατανάλωση καυσίμου έως και 0,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.

Πηγές αναφέρουν πως μπορείτε να αυξήσετε την καθορισμένη πίεση κατά 0,2 bar για να εξοικονομήσετε καύσιμο, όμως η ανοδική απόκλιση δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτό.

Χρησιμοποιείστε σωστά τον κλιματισμό

Μια άνετη εσωτερική θερμοκρασία και η καλή ορατότητα είναι ζωτικής σημασίας για τη συγκέντρωση και την ασφαλή οδήγηση και επομένως έχουν προτεραιότητα. Για οχήματα με αυτόματο κλιματισμό, η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 21 βαθμούς Κελσίου θεωρείται βέλτιστη.

Ωστόσο, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας ανοίγοντας πρώτα όλα τα παράθυρα σε ένα πολύ ζεστό αυτοκίνητο για να απομακρύνετε τη συσσώρευση θερμότητας. Σε πολλά αυτοκίνητα, όλα τα παράθυρα ανοίγουν ταυτόχρονα όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί "ξεκλειδώματος" στο κλειδί.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης

Τα αναλώσιμα όπως τα μπουζί ή τα βρώμικα φίλτρα αέρα, μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και τη λειτουργία του κινητήρα. Η μη αλλαγή λαδιού κινητήρα ή η καθυστέρηση έχει επίσης αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου, καθώς το λάδι κινητήρα χάνει το ιξώδες του με την πάροδο του χρόνου, προκαλώντας τριβή μέσα στον κινητήρα.

