Όταν οι ιστορίες των παιδιών… ξυπνούν: Το έργο TIDES στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παρουσιάστηκε το διακρατικό έργο Erasmus+ KA220 «Tales of the Islands through Digital Storytelling for Environmental Awareness» (TIDES), στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση), που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στις 9 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την παρουσίαση ανέλαβε η Γενική Συντονίστρια του προγράμματος, Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου, εκπαιδευτικός στο Στ’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Λεμεσού, η οποία ανέδειξε τη φιλοσοφία και τους στόχους της στρατηγικής σύμπραξης που υλοποιείται με τη στήριξη του προγράμματος Erasmus+. Με σύνθημα «Where dreams and stories awaken», το έργο TIDES στοχεύει στην καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης μέσα από την ψηφιακή αφήγηση, δίνοντας βήμα έκφρασης σε παιδιά που ζουν σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες και βιωματικές αφηγήσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να συνδέσουν τις τοπικές εμπειρίες με τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Στο πλαίσιο του έργου αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσμα δράσεων και παραδοτέων, όπως το «Digital Storytelling Toolkit», μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εργαλειοθήκη με μεθοδολογία και τεχνικές οδηγίες για εκπαιδευτικούς, καθώς και ένας διαδραστικός χάρτης που θα φιλοξενεί τις ιστορίες των παιδιών. Παράλληλα, δημιουργείται πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και σύγχρονοι πόροι e-learning. Σημαντική είναι και η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς 200 μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν ενεργά ως συνδημιουργοί 25 ψηφιακών ιστοριών, ενώ 100 εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε σύγχρονες μεθόδους ICT και STEAM.

Η διακρατική συνεργασία φέρνει κοντά έξι οργανισμούς από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ολλανδία (Άγιος Μαρτίνος), την Εσθονία και την Τουρκία, δημιουργώντας ένα διεθνές δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών γύρω από την κλιματική κρίση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην κοινωνική συμπερίληψη, με στόχο την ενδυνάμωση παιδιών με λιγότερες ευκαιρίες ή μεταναστευτική βιογραφία, ώστε να μετατρέψουν τη δική τους εμπειρία σε ένα παγκόσμιο μήνυμα ευαισθητοποίησης.

Οι δράσεις του έργου θα κορυφωθούν με τη διοργάνωση Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, ενώ όλα τα αποτελέσματα και το εκπαιδευτικό υλικό θα παραμείνουν προσβάσιμα στην εκπαιδευτική κοινότητα για τουλάχιστον τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Αγγέλα Χριστάκη Φιλίππου υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Το TIDES δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι το μικρόφωνο που δώσαμε στα παιδιά μας για να συνδέσουν το τοπικό με το παγκόσμιο και να φωνάξουν ότι είναι εδώ». Η παρουσίαση εναρμονίστηκε πλήρως με το πνεύμα και τους στόχους του συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το οποίο προωθεί ένα σχολείο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αειφορίας και της ψηφιακής μετάβασης στον 21ο αιώνα.