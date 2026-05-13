Κτηνοτρόφοι: Χωρίς «άσπρο καπνό» η πρώτη συνάντηση - Κύριο «σημείο τριβής» μεταξύ των πλευρών οι αποζημιώσεις

Την ανάγκη συνέχειας του διαλόγου γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κλάδο στη σκιά του αφθώδους πυρετού, κατέδειξε η διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Υπουργείο Γεωργίας υπό την υπουργό Μαρία Παναγιώτου, καθώς παρά την πρόοδο σε ορισμένα ζητήματα, παραμένουν οι ενστάσεις της ομάδας «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», σε σχέση με το πακέτο των αποζημιώσεων, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και των οργανωμένων αγροτικών οργανώσεων. Μετά τη συνάντηση, η «Φωνή των κτηνοτρόφων» ανακοίνωσε ότι θα συνεδριάσει, για να αποφασίσει τα επόμενά της βήματα. Ο Νεόφυτος Νεοφύτου, πρόεδρος της ομάδας, δήλωσε ότι «σήμερα, είδαμε ότι συμφωνούσαμε όλοι μεταξύ μας, αλλά στο τέλος, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνήσαμε πουθενά».

Το καθεστώς των κατεχομένων

Κατά τη συνεδρίαση οι οργανωμένες αγροτικές οργανώσεις και η ομάδα των κτηνοτρόφων βρέθηκαν σε κοινό μέτωπο σε σχέση με τη μη τήρηση κοινής πολιτικής απέναντι στον ιό σε ολόκληρο το νησί, όπως πληροφορήθηκε ο «Π». Συγκεκριμένα επανέλαβαν την ανησυχία ότι τα μέτρα που λαμβάνει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία είναι «μία τρύπα στο νερό», από τη στιγμή που στα κατεχόμενα δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο των καθολικών θανατώσεων, ώστε μελλοντικά να επανεμφανιστεί ο ιός και να μεταφερθεί στις ελεύθερες περιοχές. Τότε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής για το Κυπριακό, Μενέλαος Μενελάου, ο οποίος κλήθηκε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση, ενημέρωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει προσπάθειες μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δοθούν στους Τουρκοκύπριους τέτοια κίνητρα, ώστε να υιοθετήσουν το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο. Επίσης αναφέρθηκε στο έργο που γίνεται σε επίπεδο δικοινοτικής επιτροπής Υγείας, όπου οι δύο πλευρές αλληλοενημερώνονται και συζητούν σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Οι αποζημιώσεις

Ένα άλλο ζήτημα που έθεσε η ομάδα της «Φωνής των Κτηνοτρόφων» αφορά την καταβολή αποζημιώσεων, στο οποίο βρέθηκε απέναντι από τις αγροτικές οργανώσεις, οι οποίες μετά από μακράς διάρκειας διάλογο με το Υπουργείο Γεωργίας, εξέφρασαν ικανοποίηση για το τελικό πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, ώστε να οδηγηθεί αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ειδικότερα, τα αιτήματα που πρόβαλαν για τις αποζημιώσεις, τα οποία αφορούσαν το ύψος, αλλά και τα κριτήρια - διαδικασίες καθορισμού του, ζητώντας μάλιστα «λιγότερη γραφειοκρατία» ανάγκασαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την υπουργό Γεωργίας, να αντιπροτείνει την ματαίωση της σημερινής κατάθεσης του πακέτου αποζημιώσεων στο Υπουργικό Συμβούλιο και την έναρξη ενός νέου κύκλου διαλόγου στην παρουσία τόσο των οργανωμένων αγροτικών οργανώσεων όσο και της ομάδας κτηνοτρόφων, με αποτέλεσμα να εκφράσουν επιφυλάξεις οι αγροτικές οργανώσεις, βλέποντας και σοβαρές καθυστερήσεις. Εξάλλου, εξήγησαν ότι οι αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ ικανοποιητικές και ανταποκρίνονται στη φυλή ζώων που διαθέτει κάθε κτηνοτρόφος στη μονάδα του, ώστε τα ποσά να διανέμονται με δίκαιο, κατά την εκτίμησή τους, τρόπο. Μάλιστα, όπως πληροφορείται ο «Π», κάποιος εκπρόσωπος αγροτικής οργάνωσης ζήτησε να μάθει από εκπρόσωπο της ομάδας των κτηνοτρόφων ποιο ύψος αποζημίωσης ανά κατηγορία ζώων θα τους ικανοποιούσε. Όταν πήρε την απάντηση, διαβεβαίωσε τον εκπρόσωπο της ομάδας ότι με βάσει τη συμφωνία μεταξύ οργανώσεων και υπουργείου, το ύψος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που του ανέφερε. Δεδομένου ότι η υπουργός Γεωργίας δεν έλαβε απάντηση στην πρότασή της, παραμένει σε ισχύ η απόφαση για κατάθεση του πακέτου αποζημιώσεων αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσης η ομάδα των κτηνοτρόφων ενημερώθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την ειδική επιστημονική επιτροπή, για τον τρόπο διασποράς του ιού και το πώς λειτουργεί η επιστημονική προσέγγιση αντιμετώπισής του, στη βάση του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου.

«Η συνάντηση ήταν περισσότερο ενημερωτική»

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης, ο Μιχάλης Λύτρας, επίτιμος πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν περισσότερο ενημερωτική. Σημείωσε, επίσης, ότι οι τιμές, οι οποίες θα πάνε στο Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα, για να εγκριθούν και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για τις θανατώσεις των ζώων, έχουν κλειδώσει εδώ και μία εβδομάδα από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από το Υπουργείο Γεωργίας. «Τα αποτελέσματα θα τα δούμε αύριο (σ.σ.σήμερα), όταν θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την επαναδραστηριοποίηση των παραγωγών, που θα θελήσουν να συνεχίσουν το επάγγελμά μας», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Λύτρας είπε ότι στη συνεδρίαση ενημερώθηκαν για κάποιες ενέργειες που γίνονται, ούτως ώστε να φανεί πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τον αφθώδη πυρετό και στις κατεχόμενες περιοχές. Όπως εξήγησε, «αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στις κατεχόμενες περιοχές, ο ιός θα διατηρείται. Θανατώνονται τα ζώα στις ελεύθερες περιοχές, θα ξαναδημιουργούνται και ο ιός θα επανέρχεται».

Για το ζήτημα των θανατώσεων των ζώων, ανέφερε ότι αυτό «εξετάζεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι από τις αποφάσεις».

«Στο τέλος δεν συμφωνήσαμε πουθενά»

Από την πλευρά του, ο Νεόφυτος Νεοφύτου, πρόεδρος της ομάδας «Η φωνή των κτηνοτρόφων», δήλωσε ότι «σήμερα, είδαμε ότι συμφωνούσαμε όλοι μεταξύ μας, αλλά στο τέλος, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν συμφωνήσαμε πουθενά».

Όπως είπε, «στο τέλος της συνάντησης θέσαμε το θέμα των αποζημιώσεων, της ευημερίας των ζώων και ούτω καθεξής, τα οποία μας είπαν ότι ήδη είναι αποφασισμένα. Αύριο ξέρουμε όλοι ότι πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο», είπε ο κ. Νεοφύτου. «Πιστεύουμε ότι, χωρίς να έχουμε κάτι επίσημα να διαβάσουμε, να ανατρέξουμε, να συζητήσουμε τα αποτελέσματα που έχουν γράψει οι ίδιοι στα χαρτιά, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς», υπογράμμισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα των αποζημιώσεων, ο κ. Νεοφύτου είπε πως «για τα αιγοπρόβατα μιλήσαμε για 47 μέχρι 420 ευρώ, που αντιληφθήκαμε στην πορεία ότι λόγω της διαφοράς που έχουν αυτά τα ποσά, πρέπει να προσκομιστούν διάφορα, για να πιστοποιηθούν κάποιες καταστάσεις. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με κάτι. Πιθανώς να είναι τέλειες, να είναι οι καλύτερες που θα μπορούσαν να γίνουν. Από τη στιγμή, όμως, που δεν τα γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε».

Ανέφερε, ακόμη, ότι ο ίδιος ήγειρε το θέμα των αποζημιώσεων στο τέλος της συνάντησης, προσθέτοντας ότι υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από τους πλείστους παρευρισκομένους. «Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό», σημείωσε, τονίζοντας ότι «αναλώσαμε πάρα πολύ χρόνο για τα τουρκοκυπριακά». Αναφερόμενος στο θέμα των Τουρκοκυπρίων, ο κ. Νεοφύτου δήλωσε ότι «συμφωνούν όλοι μαζί μας και, αν λέμε κάπου ψέματα, ας μας διαψεύσουν. Συμφωνούν όλοι μαζί μας και για τους τρόπους που χειρίζονται και για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την παράνομη βόσκηση, αλλά στο τέλος τα χαλάσαμε στο θέμα των αποζημιώσεων, όπου έπρεπε να είμαστε παρόντες και δεν ήμασταν. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση όσον αφορά τις ηλικίες (των ζώων), η οποία θα ήταν γενική για να καλύψει τις αποζημιώσεις, πράγμα που, αν το δούμε και με τις αποζημιώσεις που ήδη κρίθηκαν, πιθανώς να είναι και πιο δίκαιο για όλους εμάς. Δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανέναν, εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε τον κλάδο. Πρέπει να λάβουμε όλοι το μήνυμα και δεν πρέπει να λέμε ότι συμφωνούμε και στο τέλος να μη γίνεται τίποτε και την επόμενη μέρα να γίνονται (τα πράγματα) χειρότερα», υπογράμμισε.