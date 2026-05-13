Γυναικεία υπόθεση η διεθνής δημοσιογραφία: Αλλαγή σκυτάλης στη Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων – Παρούσα και η Κύπρος στα 100χρονα της IFJ

Με αλλαγή στην ηγεσία αλλά με τη διοίκηση να παραμένει σε γυναικεία χέρια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της επετειακής εκλογικής συνόδου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (IFJ) στο Παρίσι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της οργάνωσης.

Στη τετραήμερη σύνοδο συμμετείχαν περίπου 300 αντιπρόσωποι από δημοσιογραφικές ενώσεις από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας συνολικά 600.000 δημοσιογράφους διεθνώς.

Στην προεδρία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων εξελέγη η Περουβιανή Zuliana Lainez, διαδεχόμενη τη Γαλλίδα Dominique Pradalié, η οποία ηγήθηκε της οργάνωσης την περίοδο 2022–2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενισχυμένη γυναικεία παρουσία στη νέα ηγετική δομή της Ομοσπονδίας, καθώς από τα 22 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα 11 είναι γυναίκες. Μεταξύ αυτών εξελέγη και η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, η οποία γίνεται η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος που συμμετέχει στο ανώτατο διοικητικό όργανο της IFJ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ασφάλεια των δημοσιογράφων, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία, η συμμετοχή των νέων δημοσιογράφων στα συνδικαλιστικά όργανα, η ισότητα των φύλων, καθώς και το μέλλον της εργασίας στον κλάδο.

Το συνέδριο ανέδειξε επίσης τον ρόλο των δημοσιογραφικών συνδικάτων στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην υπεράσπιση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και στη διαμόρφωση βιώσιμων συνθηκών για το επάγγελμα.

Στην καταληκτική της ομιλία, η νέα πρόεδρος της IFJ αναφέρθηκε στις αυξανόμενες απειλές που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι διεθνώς, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις δολοφονίες δημοσιογράφων σε εμπόλεμες και ασταθείς περιοχές.

«Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο για τη δημοσιογραφία σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει έναν συγκλονιστικό αριθμό δημοσιογράφων να σκοτώνονται στην Παλαιστίνη, την Ουκρανία, τον Λίβανο, το Σουδάν και τη Λατινική Αμερική. Τα επίπεδα ατιμωρησίας για αυτά τα εγκλήματα είναι επίσης πρωτοφανή», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διεθνούς λογοδοσίας.

Την Ένωση Συντακτών Κύπρου στη σύνοδο εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της οργάνωσης Γιώργος Φράγκος και η γενική γραμματέας Ελένη Κωνσταντίνου.