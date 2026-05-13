Προληπτικά μέτρα κατά του χανταϊού λαμβάνουν οι υγειονομικές αρχές στη Γαλλία

Στην λήψη αυστηρών προληπτικών μέτρων ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο εξάπλωσης του χανταϊού προσανατολίζονται οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας, τονίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ευρεία κυκλοφορία του ιού στη χώρα».

Από τους πέντε Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «σε αυτό το στάδιο, τέσσερις είναι καλά στην υγεία τους και τα σχετικά τεστ έχουν βγει αρνητικά», είπε η Γαλλίδα υπουργός Στεφανί Ριστ, πλην όμως συνέχισε λέγοντας ότι «μια ασθενής που βρέθηκε θετική στον ιό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Παρίσι».

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της παρακολούθησης των ανθρώπων που ήρθαν σε επαφή με φορείς του ιού, η υπουργός ανέφερε ότι συνολικά έχουν εντοπιστεί 22 κρούσματα επαφής στη Γαλλία. «Όλα έχουν επικοινωνήσει, έχουν εξεταστεί, νοσηλευτεί ή νοσηλεύονται και βρίσκονται υπό αυστηρή παρακολούθηση της υγείας τους», συνέχισε η Υπουργός Υγείας.

Σημείωσε επίσης ότι οκτώ Γάλλοι πολίτες, που πέταξαν από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ στις 25 Απριλίου με τον άρρωστο Ολλανδό επιβάτη, ο οποίος πέθανε λίγο αργότερα, έχουν «εντοπιστεί, εξεταστεί και νοσηλεύονται επί του παρόντος», διευκρινίζοντας ότι «είναι διαφόρων ηλικιών, συμπεριλαμβανομένων παιδιών».

cnn.gr