Τι συμβαίνει τελικά στη λίμνη Παραλιμνίου; Σηκώνει το γάντι και απαντά ο Δήμος για το νερό, τα κουνούπια και τις καταγγελίες

Απάντηση στις επικρίσεις και τις δημόσιες συζητήσεις γύρω από τη διαχείριση της λίμνης Παραλιμνίου δίνει ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε παραπληροφόρηση.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι οι ενέργειες ελεγχόμενης απομάκρυνσης νερού από τη λίμνη δεν αποτελούν μονομερή απόφαση της τοπικής αρχής, αλλά πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, έπειτα από αίτημα του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η διαχείριση της περιοχής συνδέεται με μια μακρά ιστορία υδρολογικών παρεμβάσεων, καθώς ήδη από τη δεκαετία του 1960 υλοποιήθηκε σημαντικό έργο υποδομής με στόχο τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, την άρδευση, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας, όπως η ελονοσία και η εξάπλωση κουνουπιών.

Όπως αναφέρεται, οι σχετικές μελέτες ξεκίνησαν το 1962, ενώ μέχρι το 1966 ολοκληρώθηκε έργο που περιλάμβανε ανοικτό κανάλι μήκους 11 χιλιομέτρων, περίπου 40 φράγματα και θυρόφραγμα ελέγχου της στάθμης του νερού, με σκοπό τη λειτουργία του συστήματος μέσω εμπλουτισμού του υδροφορέα και άντλησης νερού.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η παρατεταμένη παραμονή του νερού στη λίμνη δημιουργεί σοβαρές περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις, κάνοντας λόγο για αύξηση της αλατότητας, υποβάθμιση του υδροφορέα και ακαταλληλότητα του νερού για χρήση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα στάσιμα νερά ενδέχεται να ενισχύσουν τον πληθυσμό κουνουπιών, δημιουργώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία στις περιοχές Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας.

Απαντώντας σΤις επικρίσεις περί υποβάθμισης του υγροβιότοπου, ο Δήμος αναφέρει ότι στηρίζει ενεργά την ανάδειξη της περιοχής, επικαλούμενος τη δημιουργία παρατηρητηρίου πουλιών, τη διοργάνωση εκθέσεων φωτογραφίας σε συνεργασία με το Lake Photography, καθώς και συνεργασίες με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει ότι εδώ και χρόνια ζητά ολοκληρωμένη μελέτη ανάπλασης για τη λίμνη, καθώς και απαλλοτριώσεις, σημειώνοντας ότι παρότι η περιοχή αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας, βρίσκεται σε ιδιωτικά τεμάχια, γεγονός που -όπως υποστηρίζει- δυσχεραίνει τη δυνατότητα υλοποίησης παρεμβάσεων διαχείρισης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται συνεχείς συσκέψεις με το Τμήμα Περιβάλλοντος, με στόχο να προωθηθεί ολιστική προσέγγιση για την ανάπλαση της λίμνης.

Ο Δήμος απορρίπτει επίσης τους ισχυρισμούς περί ανεξέλεγκτης απομάκρυνσης νερού, υποστηρίζοντας ότι οι εκροές πραγματοποιούνται με καθημερινές μετρήσεις και επιτόπιους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διατηρείται η απαιτούμενη στάθμη και να προστατεύεται η αναπαραγωγή των πτηνών στην περιοχή.

«Η περιοχή χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, τη δημόσια υγεία, την ορθολογική διαχείριση του νερού και τον σεβασμό της ιδιωτικής περιουσίας», καταλήγει ο Δήμος.