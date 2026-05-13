Ξεκινούν και πάλι οι πτήσεις της Wizz Air προς Τελ Αβίβ

Την επαναφορά των πτήσεων της προς και από το Τελ Αβίβ του Ισραήλ, από την Πέμπτη 28 Μαΐου, ανακοίνωσε η Wizz Air, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα, όπως αναφέρει, «για την επανασύνδεση του Ισραήλ με βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς».

Η απόφαση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Wizz Air, «ακολουθεί την τελευταία ενημέρωση της EASA και αντικατοπτρίζει τη συνεχή συνεργασία της Wizz Air με διεθνείς και τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων φορέων αεροπορίας και ασφάλειας, καθώς και τη διαρκή της δέσμευση για ασφαλείς επιχειρησιακές λειτουργίες».

Αναφέρει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση στο wizzair.com και μέσω της εφαρμογής WIZZ και προσθέτει πως «θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με οργανισμούς ασφάλειας αεροπορίας, αρχές ασφαλείας και κυβερνητικούς φορείς».

«Οι πτήσεις θα αξιολογούνται συνεχώς και τα δρομολόγια ενδέχεται να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου», προσθέτει.

Η Wizz Air αναφέρει ότι με την επανέναρξη των πτήσεων προς το Τελ Αβίβ, ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως η νούμερο ένα low-cost αεροπορική εταιρεία του Ισραήλ και τη δυναμική της παρουσία στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Αναφέρει επίσης ότι λειτουργεί σήμερα περισσότερα από 1.000 δρομολόγια και στοχεύει να μεταφέρει 80 εκατομμύρια επιβάτες μέσω του εκτεταμένου της δικτύου το 2026, επιβεβαιώνοντας την αποστολή της να καθιστά τα αεροπορικά ταξίδια προσβάσιμα και οικονομικά για όλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ian Malin, Chief Commercial Officer της Wizz Air αναφέρει ότι «η ασφάλεια και η προστασία των επιβατών και του πληρώματός μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας και έχουμε ακολουθήσει μια προσεκτική και μετρημένη προσέγγιση για αυτή την απόφαση».

«Ως η αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης και η νούμερο ένα low-cost αεροπορική εταιρεία του Ισραήλ, είμαστε ενθουσιασμένοι που επιβεβαιώνουμε την επιστροφή μας στο Τελ Αβίβ», προσθέτει.

ΚΥΠΕ