Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι φύτεψαν μαζί δέντρα στη Μαλιά (φώτος)

Συμβολική δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Μαλιά, στην περιοχή όπου το τζαμί της κοινότητας καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.

Όπως ανέφερε ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι φύτεψαν συμβολικά δέντρα στο πλαίσιο της παραχώρησης 200 δέντρων προς την κοινότητα της Μαλιάς από την Επιτροπή.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κτωρής σημείωσε ότι η κοινή αυτή πρωτοβουλία υπενθυμίζει πως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μοιράζονται την ίδια έγνοια και την ίδια αγάπη για κάθε γωνιά της πατρίδας τους.