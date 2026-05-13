Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι φύτεψαν μαζί δέντρα στη Μαλιά (φώτος)

Πρωτοβουλία της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά

Συμβολική δεντροφύτευση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Μαλιά, στην περιοχή όπου το τζαμί της κοινότητας καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2025.

Όπως ανέφερε ο συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, Σώτος Κτωρής, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι φύτεψαν συμβολικά δέντρα στο πλαίσιο της παραχώρησης 200 δέντρων προς την κοινότητα της Μαλιάς από την Επιτροπή.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Κτωρής σημείωσε ότι η κοινή αυτή πρωτοβουλία υπενθυμίζει πως Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μοιράζονται την ίδια έγνοια και την ίδια αγάπη για κάθε γωνιά της πατρίδας τους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

