Σενάρια για πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα πριν από τον Ιανουάριο

Οι πρόωρες «εκλογές» στα κατεχόμενα θα μπορούσαν να προκηρυχθούν πριν τον Ιανουάριο, δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του Κόμματος Κοινοτικής Δημοκρατίας (ΚΚΔ), Ζεκί Τσελέρ, ο οποίος άσκησε κριτική στην «κυβέρνηση».

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τσέλερ εκτίμησε ότι η «κυβέρνηση» επιδιώκει να ψηφίσει διαφιλονικούμενους «νόμους» πριν τη θερινή διακοπή της «βουλής», ενώ πρόσθεσε ότι η κούραση της κοινωνίας απέναντι στην «εκτελεστική εξουσία »ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρη προσφυγή στις «κάλπες» ακόμα και πριν τον Ιανουάριο, αφού προηγηθούν ψηφοφορίες για ζητήματα όπως τα λιμάνια και οι αρχαιότητες.

Ο αρχηγός του ΚΚΔ ανέφερε ότι το κόμμα του έχει σχεδόν έτοιμο το «εκλογικό» του πρόγραμμα, με επίκεντρο την εκπαίδευση, την υγεία, την οικονομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τόνισε ότι δημιούργησαν νέα δομή με νέα στελέχη και ειδικούς, ενώ για την εκπαίδευση προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση των παιδιών από τα κοντέινερ και η ενδυνάμωση των δημόσιων σχολείων. Στον τομέα της υγείας, προώθηση γενικής ασφάλισης και πρόσβασης σε ιδιωτικά νοσοκομεία για όσους πληρώνουν εισφορές αλλά στερούνται υπηρεσιών από το κρατικό νοσηλευτήριο.

Στην οικονομία, ο κ. Τσέλερ υποστήριξε ότι το υφιστάμενο σύστημα έχει «κολλήσει» και ότι το ΚΚΔ εργάζεται για μακροοικονομικό μετασχηματισμό, πάταξη της μαύρης οικονομίας, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αναφορικά με το «εκλογικό σύστημα», κατηγόρησε το «κυβερνών» Κόμμα Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) ότι φοβάται την αλλαγή του «εκλογικού νόμου», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας της ελευθερίας του Τύπου.

Σχολιάζοντας συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, ισχυρίστηκε ότι θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρη την Κύπρο.