Αβέρωφ προς ΑΚΕΛ για τη δήλωσή του για το Ιράν: «Απευθυνθείτε σε μένα, όχι στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ- Αφήστε κατά μέρος τους τακτικισμούς»

Απάντηση στις επικρίσεις που προκάλεσε η δήλωσή του σε συνέδριο στην Αθήνα για τον πόλεμο στο Ιράν έδωσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ κάλεσε όσους σχολιάζουν τις τοποθετήσεις του να απευθύνονται στον ίδιο και όχι στην πρόεδρο του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου.

Όπως ανέφερε, με τη δήλωσή του προς τον Ισραηλινό πρέσβη ότι «αυτός που άρχισε αυτήν την κατάσταση, αυτός πρέπει και να την τελειώσει», αναφερόταν στην ανάγκη να τερματιστεί η κρίση που ξέσπασε στο Ιράν, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

«Γι’ αυτό αφήστε κατά μέρος τους τακτικισμούς», ανέφερε στη συνέχεια, καλώντας τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου να μιλήσει υπεύθυνα για τα σοβαρά θέματα της κοινωνίας. Όπως σημειώνει, το ίδιο μήνυμα απηύθυνε και προς τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο.

Αυτούσια η ανάρτηση του Αβέρωφ Νεοφύτου