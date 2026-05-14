Ο Δήμος Ιεροκηπίας στηρίζει δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης

Ο Δήμος Ιεροκηπίας συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, συμμετέχοντας και φιλοξενώντας δράσεις με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026, ο Δήμος Ιεροκηπίας στήριξε την εκστρατεία «Ποδηλατώ για Ένα Ευρώ 2026», η οποία φέτος ενισχύει το έργο της Π.Ο.ΣΥ.ΓΟ.Π.Ε.Α. για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν στα ειδικά σχολεία της Κύπρου.

Μέσα από τη συμμετοχή και τη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών, ο Δήμος επιβεβαιώνει τη διαρκή του ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής μέριμνας και στήριξης των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας. Παράλληλα, την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, ο Δήμος Ιεροκηπίας φιλοξένησε την εκδήλωση «Καφές με Αγάπη» του ΠΑΣΥΚΑΦ, στηρίζοντας ουσιαστικά το πολύτιμο έργο του Συνδέσμου προς τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ενημερωτική ομιλία από τη Δρ Χριστίνα Γλυκύ και πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του ομίλου Constantinou Bros Hotels, ο οποίος παραχώρησε την αίθουσα Royal Hall του Athena Royal Beach Hotel για τη διεξαγωγή της δράσης.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία των δύο δράσεων και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό.