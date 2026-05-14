Παλαιχώρι: Παίρνει σάρκα και οστά το φράγμα στο Μυλλούρι μετά από 20 χρόνια αναμονής

Oι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την υλοποίηση του έργου κατασκευής μικρού εμπλουτιστικού φράγματος τύπου “Gabion”, στην περιοχή Μυλλούρι του Παλαιχωρίου – Μόρφου, με στόχο την ενίσχυση του υδροφορέα της περιοχής και τη στήριξη της ορεινής υπαίθρου μέσα από περιβαλλοντικά συμβατό σχεδιασμό αποφασίστηκαν σε συνάντηση που είχε την Πέμπτη η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιχωρίου και εκπρόσωπο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας διευκρινίζεται ότι η έναρξη εργασιών αναμένεται εντός του έτους 2026 με τη συνεργασία της Αναπτυξιακης Εταιρείας Τροόδους.

Σημειώνεται ότι η τοπική κοινωνία ανέμενε το έργο εδώ και περίπου 20 χρόνια και πως αυτό έχει λάβει τη θετική γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής.

Η Υπουργός Γεωργίας επεσήμανε ότι από μέρους του Υπουργείου προχωρεί άμεσα η προώθηση του έργου, το οποίο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση των υδατικών υποδομών στις ορεινές και αγροτικές περιοχές αλλα και στο πλαίσιο της στήριξης της υπαιθρου που ειναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Το έργο αυτό, συνέχισε η κ. Παναγιώτου, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση της λειψυδρίας και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

ΚΥΠΕ