Τοποθέτηση Συμπιεστών χαρτιού σε Ξενοδοχειακές Μονάδες & Τουριστικές Επιχειρήσεις του Δ. Ιεροκηπίας

Στην τοποθέτηση Συμπιεστών χαρτιού σε ξενοδοχειακές μονάδες & τουριστικές Επιχειρήσεις προχώρησε ο Δ. Ιεροκηπίας .

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής « ΘΑλΕΙΑ » 2021-2027 και του Προγράμματος του Τμήματος Περιβάλλοντος «Μείωση στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου», τοποθετήθηκαν στις 13 Μαΐου 2026 οι πρώτοι έξι (6) συμπιεστές χαρτιού (balers) στη Γεροσκήπου.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται η τοποθέτηση δέκα (10) επιπλέον συμπιεστών χαρτιού, με στόχο τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων χαρτονιού που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή και την αύξηση της ανακύκλωσης του εν λόγω υλικού, βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα του παραλιακού μετώπου της Γεροσκήπου.