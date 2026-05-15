Βουλευτικές: Πού και πότε θα ψηφίσουν Πρόεδρος και πολιτικοί αρχηγοί

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι αρχηγοί των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις Βουλευτικές Εκλογές 2026, θα ψηφίσουν την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, ως ακολούθως:

Αξιωματούχοι

Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Α’ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, Κέντρο Γ, Κάλπη 045, στις 10:00

Νίκος Αναστασιάδης, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, Κέντρο Α, Κάλπη 028, στις 09:30

Αννίτα Δημητρίου, Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων και Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ): Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων, Κέντρο Β, Κάλπη 104, στις 10:30

Αρχηγοί Κοινοβουλευτικών Κομμάτων

Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού): Α’ Δημοτικό Σχολείο Γερίου, Κέντρο Β, Κάλπη 283, στις 09:00

Νικόλας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δημοκρατικού Κόμματος (ΔΗΚΟ): Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ, Κάλπη 243, στις 09:15

Χρίστος Χρίστου, Πρόεδρος Εθνικού Λαϊκού Μετώπου (Ε.ΛΑ.Μ.): Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Πολιτικού, Κέντρο Α, Κάλπη 428, στις 10:45

Νίκος Αναστασίου, Πρόεδρος ΕΔΕΚ Σοσιαλιστικό Κόμμα: Β’ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Κάτω Πολεμιδιών, Κέντρο Γ, Κάλπη 270, στις 11:00

Μάριος Καρογιάν, Πρόεδρος Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων: Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης Παρισινός, Κέντρο Δ, Κάλπη 243, στις 08:45

Σταύρος Παπαδούρης, Πρόεδρος Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών: Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου Λεμεσού, Κέντρο Γ, Κάλπη 059, στις 11:15

Υποψήφιοι Αρχηγοί Πολιτικών Κομμάτων

Οδυσσέας Μιχαηλίδης, Επικεφαλής Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο: Α’ Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοτριμιθιάς, Κέντρο Β, Κάλπη 384, στις 11:45

Φειδίας Παναγιώτου, Πρόεδρος Άμεση Δημοκρατία Κύπρου: Δημοτικό Σχολείο Μενοίκου, Κέντρο Β, Κάλπη 401, στη 13:30

Ανδρομάχη Σοφοκλέους, Συμπρόεδρος Βολτ Κύπρος: Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στροβόλου, Κέντρο Χ, Κάλπη 205, στις 11:30

Πάνος Λοΐζου Παρράς, Συμπρόεδρος Βολτ Κύπρος: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Γερμασόγειας, Κέντρο Β, Κάλπη 114, στις 13:00

Νικόλας Προδρόμου, Πρόεδρος Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: Δημοτικό Σχολείο Φρενάρους, Κέντρο Γ, Κάλπη 057, στη 13:45

Σωτήρης Χρίστου, Πρόεδρος Σήκου Πάνω: Β’ Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας, Κέντρο Σ, Κάλπη 121, στις 09:45

Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Πρόεδρος Δημοκρατικού Εθνικού Κινήματος (ΔΕΚ): Α’ Δημοτικό Σχολείο Ύψωνα, Κέντρο Γ, Κάλπη 152, στη 13:15

Ανδρέας Χριστοφή, Πρόεδρος Αγρονόμου Αγροτικού Εργατικού Κόμματος: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τριμίκλινης, Κέντρο Α, Κάλπη 257, στις 14:15

Κυριάκος Ανδρέου, Πρόεδρος Το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου: Κοινοτικά Κτίρια Ξυλιάτου, Κέντρο Α, Κάλπη 406, στις 14:00

Χρήστος Κληρίδης, Πρόεδρος Δημοκρατικής Αλλαγής: Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού Λευκωσίας, Κέντρο Γ, Κάλπη 010, στις 08:00

Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, Πρόεδρος Ακρο-Αριστερής Αντίστασης Κομμουνισμός: Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ’ Στρόβολος, Κέντρο Δ, Κάλπη 222, στις 14:30

Απόστολος Αποστόλου, Επικεφαλής Λαϊκού Αγώνα – Ελευθερία: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα Στροβόλου, Κέντρο Δ, Κάλπη 237, στις 07:45