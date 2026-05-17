Πλήθος κόσμου στο Φεστιβάλ Ψαριού του Δήμου Ακάμα για δεύτερη συνεχή χρονιά

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Φεστιβάλ Ψαριού που διοργανώνει για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Ακάμα. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Δρ. Μαρίας Παναγιώτου. Στον χαιρετισμό της Υπουργού, τον οποίο ανέγνωσε ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, λειτουργός του Τμήματος Αλιείας, αναφέρθηκε πως η Πέγεια είναι ένας τόπος στενά συνδεδεμένος με τη θάλασσα, προσθέτοντας ότι για ολόκληρες γενιές οι ψαράδες της περιοχής αποτελούν κομμάτι της ιστορίας, της οικονομίας αλλά και της ταυτότητας της κοινότητας.

Πρόσθεσε πως, μέσω του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, το Υπουργείο έχει θέσει ως στόχο την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε η Υπουργός, για την επίτευξη των στόχων αυτών έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών ταμείων, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα εξασφάλισης ευρωπαϊκών πόρων μέσω του Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνέχισε, αποτελεί τον οδηγό και βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την εφαρμογή της εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση της αλιείας.

Πρόσθεσε ακόμη πως η Γαλάζια Ανάπτυξη βρίσκεται επίσης ψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου, αφού, όπως σημείωσε, εάν υπάρξει επένδυση στην αναδιάρθρωση του αλιευτικού τομέα, στη στήριξη των παράκτιων περιοχών μέσω της προώθησης του θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού και στην παράλληλη προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τα οφέλη θα είναι πολλαπλάσια.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, σε δηλώσεις του ανέφερε πως στόχος της Τοπικής Αρχής είναι να αναδείξουν τις ομορφιές του τόπου τους, αλλά και να δώσουν την ευκαιρία στον κόσμο να διασκεδάσει, να απολαύσει το ψάρι και τη μουσική. Ο κ. Λάμπρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση, λέγοντας πως είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι, με επισκέπτες από όλες τις περιοχές, όχι μόνο της Πάφου αλλά και από τη Λεμεσό, τη Λευκωσία, καθώς και από το εξωτερικό. Χαρακτήρισε επίσης πολύ σημαντικό να διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις στους Δήμους, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο τα έργα υποδομής που πρέπει να υλοποιούνται, αλλά και η προσφορά ψυχαγωγίας προς τους δημότες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου, Βαλεντίνος Φακοντής, ο οποίος έδωσε το παρών του στην εκδήλωση, χαρακτήρισε το Φεστιβάλ εξαιρετικό, αναφέροντας πως ο κόσμος διασκεδάζει και απολαμβάνει το ψάρι. Πρόσθεσε ακόμη πως το επάγγελμα του ψαρά είναι ένα πολύ αρχαίο επάγγελμα, το οποίο πρέπει να στηριχθεί από όλους.

Ο Νίκος Τσαππής, Διοικητής της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας Κύπρου, που παρέστη στο Φεστιβάλ Ψαριού στον Ακάμα, συνεχάρη τους διοργανωτές, λέγοντας πως είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιούνται τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται με το ψάρι, ιδιαίτερα για ένα νησί όπως η Κύπρος. Παράλληλα κάλεσε τον κόσμο να απολαύσει τη διοργάνωση. Ο Ευγένιος Σάββας, Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου, ανέφερε πως η εταιρεία στηρίζει τη σημερινή εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι τη χρηματοδοτεί μέσω του Προγράμματος Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 2021-2027. Όπως είπε, σκοπός και ρόλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου είναι η στήριξη των τοπικών ψαράδων, αλλά και η γνωριμία του κόσμου με το γραφικό λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου.

Ο Γενέθλιος Σταυρινού, ο οποίος ασχολείται για περισσότερα από 45 χρόνια με τους παραδοσιακούς χορούς και έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έδωσε το παρών του χορεύοντας μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του, τα οποία συνεχίζουν το έργο του, μετά από πρόσκληση του Δ. Ακάμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παραδοσιακούς ελληνικούς και κυπριακούς χορούς. Επισκέπτης της εκδήλωσης, ο Ιωάννης Κώστα, ανέφερε πως αγαπά το ψάρι, ενώ ασχολείται και με το ψάρεμα με καλάμι.