Ρωσία: Τέσσερις νεκροί στη μεγαλύτερη επίθεση με drones στη Μόσχα εδώ και έναν χρόνο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικές περιοχές, με τη Μόσχα να δέχεται -σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές- τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή των τελευταίων 12 και πλέον μηνών.

Σύμφωνα με το Reuters, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Μόσχας και ένας ακόμη στην περιοχή του Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε, όταν drone έπληξε κατοικία στην πόλη Χίμκι, βόρεια της ρωσικής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε, διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τα συντρίμμια αναζητώντας ακόμη ένα άτομο.

Παράλληλα, δύο άνδρες σκοτώθηκαν στο χωριό Πογκορέλκι, στην περιοχή Μιτίστσι, ενώ αρκετές πολυκατοικίες και υποδομές υπέστησαν ζημιές.

Το ρωσικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, μετέδωσε ότι οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 81 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα από τα μεσάνυχτα και μετά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση με drones που έχει δεχθεί η ρωσική πρωτεύουσα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Ο Σομπιάνιν ανέφερε επίσης ότι τραυματίστηκαν 12 άνθρωποι, κυρίως κοντά στην είσοδο του διυλιστηρίου πετρελαίου της Μόσχας. Όπως υποστήριξε, οι βασικές εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου δεν υπέστησαν ζημιές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι συνολικά 556 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Κυριακής. Το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, το μεγαλύτερο της χώρας, ανακοίνωσε ότι συντρίμμια από drones έπεσαν εντός των εγκαταστάσεών του χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή προβλήματα στη λειτουργία του.

Ρωσία: Οι μαζικές επιθέσεις της Ουκρανίας με drone

Η σημερινή επίθεση θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει δεχθεί η Μόσχα εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η ουκρανική πλευρά στοχεύει τη ρωσική πρωτεύουσα με μαζικές επιδρομές drones.

Μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις είχε σημειωθεί τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν σύμφωνα με ρωσικές αρχές και διεθνή μέσα, η Ουκρανία εξαπέλυσε 144 drones εναντίον της Μόσχας και άλλων ρωσικών περιοχών. Δύο άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και δεκάδες κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Πιο πρόσφατα, στις αρχές Μαΐου 2026, η Μόσχα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο λίγο πριν από τις εκδηλώσεις για τη «Ημέρα της Νίκης» στη Ρωσία. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν τότε ότι κατέρριψαν περισσότερα από 50 drones που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα μέσα σε περίπου 15 ώρες, ενώ αρκετά αεροδρόμια αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους.

Την ίδια περίοδο, ουκρανικά drones χτύπησαν και πολυκατοικία σε ακριβή συνοικία της Μόσχας, λίγα χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, προκαλώντας ζημιές σε διαμερίσματα και εντείνοντας την ανησυχία για την ικανότητα της ουκρανικής πλευράς να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο έχουν δεχθεί μερικές από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις από την έναρξη της σύγκρουσης.

